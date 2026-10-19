Le film Star Wars de Taika Waititi n’aura pas lieu, mais…

En pleine promotion pour son nouveau film, le réalisateur Taika Waititi a coupé court aux derniers espoirs des fans qui souhaitaient le voir réalisé un nouvel opus de Star Wars. Malheureusement, le projet a apparemment été jeté au placard par Disney. Ce qui ne veut pas dire que la collaboration entre la firme et le créatif n’existe plus.

Star Wars Les derniers Jedi

Cela fait des années que l’on en parlait — ou plutôt que l’on n’en parlait pas assez. Disney ayant la fâcheuse habitude d’embaucher des réalisateurs, scénaristes et autres créatifs pour travailler sur la saga Star Wars avant de couper brutalement court au projet, beaucoup s’inquiétaient de ne pas avoir de nouvelles du fameux film censé être réalisé par Taika Waititi.

Celui qui a entre autres réalisé Thor: Ragnarök, mais également les géniaux Jojo Rabbit et Vampire en toute intimité, avait en effet été annoncé il y a bien longtemps comme à la tête d’un projet très mystérieux se déroulant dans la licence de Georges Lucas. À ses côtés, le scénariste Tony McNamara, notamment derrière les scénarios de La Favorite ou encore de Poor Things. Du très beau monde donc, mais qui ne travailleront finalement pas sur Star Wars.

Sur le même sujet — George Lucas avait 3 nouveaux films Star Wars en tête avant de vendre la licence à Disney

Vous pouvez tirer un tirer un trait sur le film Star Wars de Taika Waititi

C’est lors d’une interview donnée à confrères d’Inverse que Taika Waititi a confirmé ce à quoi tout le monde s’attendait. « Je suis désolé de vous l’annoncer, mais le projet a été gelé », a répondu le réalisateur à la question de l’état de la production. En théorie, le terme “gelé” pourrait signifier que Disney pourrait un jour le sortir du frigo, mais mieux vaut ne pas compter là-dessus.

Ne soyez pas trop déçu pour autant. Cette mise en pause (sûrement définitive) de ce film ne signifie pas que Taika Waititi a complètement jeté l’éponge. « Nous travaillons sur autre chose ensemble », s’est empressé d’ajouter le réalisateur, en parlant de son comparse Tony McNamara. Star Wars, pas Star Wars ? Impossible à dire pour le moment.


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