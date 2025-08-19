L’Amazon Appstore ferme ses portes demain, voici ce que vous devez faire juste avant

Clap de fin pour l'Appstore d'Amazon. Si vous avez téléchargé des applications depuis ce dernier, ou si vous avez encore des Amazon Coins inutilisées, il y a quelques choses à savoir avant sa fermeture définitive.

En tant qu'utilisateur d'un smartphone Android, il est très facile d'oublier qu'il n'existe pas que le Google Play Store pour télécharger des applications. En mettant de côté les magasins non officiels, il y en a un qui propose certes moins de programmes mobiles, mais sans avoir à rougir face à son concurrent direct. Si vous ne le connaissez pas, son nom va vous parler tout de suite : l'Amazon Appstore.

Lancé en 2011, il se démarque par l'utilisation des Amazon Coins, une monnaie virtuelle permettant d'acheter sur certaines applications Amazon, et par la mise en place de promotions exclusives. La firme fondée par Jeff Bezos reste avant-tout une plateforme de vente en ligne, ne l'oublions pas. Mais malgré ces incitations, le succès n'est pas vraiment au rendez-vous. Après environ 14 ans de bons et loyaux services, Amazon annonce qu'il fermera son Appstore le 20 août 2025.

Voici quoi faire pour préparer la fermeture définitive de l'Amazon Appstore

Si vous lisez cet article au moment de sa publication, l'Appstore disparaîtra demain. Notez que cela concerne uniquement les appareils Android non-Amazon. Il continuera de fonctionner sur les Fire TV ou les tablettes Fire par exemple. Que va-t-il se passer pour vos applications installées ? Amazon précise que leur fonctionnement n'est plus garanti après le 20 août. Une manière de dire qu'elles seront utilisables ou non sans se mouiller. Il faudra faire des tests. Idéalement, essayez de trouver la même application sur le Play Store de Google.

Les Amazon Coins restantes sur votre compte seront remboursées. Pas besoin de les dépenser en urgence donc. Enfin, vérifiez vos éventuels abonnements liés à une application installée depuis l'Amazon Appstore. En fonction des possibilités, il faudra soit le transférer, soit l'annuler. Faites de même avec les renouvellements automatiques de ces derniers. Vous pouvez le faire directement depuis l'appli ou, si vous avez manqué le coche et n'y avez plus accès, via votre compte Amazon sur le Web.