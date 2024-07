La reconnaissance faciale s’invite dans les agences d’intérim, ne soyez pas surpris lors de votre prochain rendez-vous

Certaines agences d'intérim explorent maintenant la reconnaissance faciale pour vérifier l'identité des travailleurs. Cette technologie, encore peu courante dans ce secteur, a pour but de renforcer la sécurité et l'efficacité des recrutements, tout en garantissant une meilleure authentification des candidats.

Alors que la France cherche à intégrer l'intelligence artificielle dans tous les aspects de la société, y compris au travail et dans l'éducation, une autre technologie pourrait bientôt faire son apparition dans les agences d'intérim.

La reconnaissance faciale est une technologie permettant de vérifier l'identité en comparant un visage avec des images enregistrées dans une base de données. Cette dernière pourrait bientôt être utilisée plus largement dans les agences d'intérim. Iziwork, par exemple, utilise déjà cette technologie pour comparer les selfies des intérimaires avec leurs papiers d'identité. Cette mesure vise à garantir l'authenticité des travailleurs inscrits afin de réduire les risques de fraude et d'usurpation d'identité.

Les agences interim vont utiliser la reconnaissance faciale pour éviter les fraudes

L'utilisation de la reconnaissance faciale par les agences d'intérim n'est pas sans risques. La CNIL, l'autorité française de protection des données, surveille de près ces pratiques pour assurer le respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Les agences doivent garantir que l'utilisation de ces technologies se fait dans le respect des droits des individus et avec leur consentement éclairé. Actuellement, plus de 50 % des entreprises interrogées considèrent la protection des données comme une priorité.

Malgré les préoccupations concernant le respect de la vie privée, les agences d'intérim voient en la reconnaissance faciale un outil puissant pour améliorer la fiabilité et la sécurité des recrutements. En vérifiant efficacement l'identité des travailleurs, elles espèrent non seulement prévenir les fraudes, mais aussi instaurer une relation de confiance et de transparence avec les employés.

On espère qu’ils vont s'assurer que la base de données soit bien sécurisée pour éviter des incidents similaires à la cyberattaque récente de France Travail, où les données personnelles de millions d'utilisateurs ont été compromises.

