God of War 3 Remastered est déjà disponible nativement sur PC avant même son arrivée sur PS5

Si vous attendiez la sortie de God of War Remastered sur PS5 pour enfin vous y mettre, une autre solution s’offre peut-être à vous. En effet, un développeur vient d’annoncer sur Reddit qu’un portage PC du jeu est désormais disponible. Il ne s’agit pas d’un émulateur, mais bien d’un exécutable entièrement fonctionnel.

god fo war 3 remastered

Sony compte bien vous rappeler que God of War existe. Dans un récent State of Play, l’éditeur a accordé pas moins de 20 minutes de présentation à Laufey, le prochain opus de la saga. Celui-ci n’étant pas disponible tout de suite, la firme japonaise a également trouvé un moyen de faire patienter les fans : une version PS5 de God of War 3 Remastered, lui-même une modernisation de l’un des épisodes les plus populaires de la saga.

Mais Sony n’a visiblement pas prévu quelque chose qui pourrait fortement contrecarrer ses plans. Depuis quelques mois, le monde de l’émulation PS5 est bouillant. Celui-ci a accompli des pas de géants en seulement quelques semaines, parvenant à faire tourner quelques exclusivités de la console à 60 FPS stables. Forcément, quelqu’un allait bien vouloir enfoncer le clou en permettant aux joueurs PC de jouer à God of War 3 Remastered avant sa sortie sur la console.

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God of War 3 Remastered a déjà droit à son portage PC… non officiel

Vous l’aurez compris, il ne s’agit en rien d’un portage prévu par Sony, la firme ayant d’ailleurs déjà montré tous les signes de son retrait du marché PC dernièrement. En réalité, il s’agit d’un portage réalisé par un certain Felipe Prado, qui s’est en grande partie fait aider par Claude 5.5. En cela, le projet ressemble beaucoup au portage de Bloodborne, qui a permis pour la première fois aux joueurs PC de découvrir ce chef-d’œuvre — illégalement, cedit dit.

Notons qu’il ne s’agit pas ici d’émuler la PS5, mais bien de lancer un fichier exécutable contenant le jeu. Autrement dit, celui-ci tourne nativement sur PC, à l’instar de ce que se propose de faire le projet AnyPS5. « Un moteur d’exécution développé pour ce jeu remplace les bibliothèques système de la PS4, et les graphismes sont convertis au format Vulkan », explique la page Github.


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