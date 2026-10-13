La nouvelle Apple TV 4K est là : des nouveautés, mais à quel prix

L’Apple TV 4K version 2026 est officielle. Elle fait la part belle à Siri AI et aux performances, mais on assiste à une flambée de son prix.

Apple TV 4K 2026
Crédit : Apple

C’était attendu, Apple a lancé aujourd’hui ses nouveaux produits de domotique. Parmi eux, on retrouve un nouveau modèle d’Apple TV 4K. Le boîtier embarque une puce A19 octroyant des performances CPU jusqu’à 50 % supérieures et des performances GPU jusqu’à deux fois plus rapides que la génération précédente. Ce gain devrait se traduire par une réactivité accrue de l’interface, une navigation plus rapide et des animations plus fluides. Le SoC est aussi compatible avec le codec vidéo AV1 utilisé par certains services de streaming pour une meilleure qualité d’image et une consommation moindre de bande passante.

La télécommande conserve le même design mais intègre une fonction de localisation précise et une option permettant d’émettre un son pour la retrouver plus facilement. L’appareil est doté de trois microphones à champ lointain avec système de suppression d’écho avancée pour le contrôle à la voix. Apple assure que la reconnaissance vocale fonctionne parfaitement même pendant la lecture d’un contenu audio.

Apple TV 4K 2026 : créer une expérience home cinema avec des HomePod

Nous n’allons pas nous attarder sur les nouveautés liées à Siri AI : comme sur iPhone et iPad, ces fonctions ne sont pour l’instant pas disponibles en Europe. L’Apple TV 4K n’est pas pensée comme une simple box multimédia, mais comme un véritable hub domestique pour contrôler ses objets connectés. Elle est compatible avec le protocole Thread et permet d’afficher les notifications directement sur la TV. Elle supporte aussi les automatisations et peut afficher le flux vidéo en direct d’une sonnette ou d’une caméra : l’utilisateur peut même communiquer avec une personne à la porte et lui ouvrir depuis le téléviseur.

Apple TV 4K 2026
Crédit : Apple

L’Apple TV 4K 2026 approfondit l’association avec les HomePod pour configurer une installation audio. Il devient possible de créer une expérience surround à quatre haut-parleurs avec des HomePod mini 2. “Les quatre haut-parleurs fonctionnent de concert avec l’Apple TV 4K pour reconnaître intelligemment leur position dans la pièce, ce qui permet un réglage automatique du rythme et du niveau audio en fonction de l’espace”, explique Apple.

La nouvelle Apple TV 4K est disponible en précommande au prix de 349 euros, une hausse de tarif spectaculaire. Tant que Siri AI n’est pas présent chez nous, il est difficile de justifier un tel achat pour l’instant. La sortie est prévue pour le 13 novembre 2026.


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