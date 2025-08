La légende des FPS Quake 3 Arena bientôt de retour en remastered ? Ça sent bon

Une légende des jeux de tir des années 90 pourrait bien faire son retour dans une version remastered. À sa sortie en 1999, ce titre d'id Software s'était imposé comme l'un des meilleurs jeux multijoueur de l'histoire.

Dans l'histoire des FPS, il y a un studio que l'on retiendra pour avoir révolutionner le genre en lui-même. On parle évidemment d'id Software, les papas de Doom, Wolfenstein 3D ou encore Quake. Alors que le studio texan vient tout juste de sortir il y quelques mois l'excellent Doom The Dark Ages, une ancienne gloire de leur catalogue pourrait bien faire son retour.

Comme le rapportent nos confrères de Gaming Bolt, il semblerait bien que Nightdive Studios planche sur une version remastered de Quake 3 Arena ! Si la chose n'est pas encore officielle, les développeurs ont fait un commentaire sans équivoque lors d'un récent livestream : “Tous les yeux, je veux dire, Orbbs sera sur cette annonce”. Pour les néophytes, il s'agit d'une référence à peine voilée à l'un des personnages jouables de Quake 3 Arena.

Quake 3 Arena Remastered annoncé lors de la prochaine Quakecon ?

A nos yeux, il y a fort à parier que le studio et id Software officialisent ce remasterd lors de la prochaine QuakeCon, qui ouvrira ses portes ce 7 août au Texas. Par le passé, id Software a déjà profité de l'évènement annuel pour annoncer le retour de nombreux classiques, comme le remastered de Quake 2 en 2023 (toujours développé par Nightdive Studios).

Sorti en 1999, Quake 3 Arena s'est rapidement imposé comme l'un des meilleurs jeux multijoueur de l'histoire. Le titre pouvait se targuer de proposer des affrontements nerveux en arènes, mais aussi et surtout des options de personnalisation inédites pour l'époque comme la possibilité de modifier le FOV, le détail des textures ou encore le modèle des ennemis. Quake 3 Arena a également brillé sur la scène compétitive grâce à la palette de mouvements offerts aux joueurs, comme le strafe-jumping ou le rocket-jumping. Des techniques encore utilisées dans de nombreux jeux aujourd'hui.

Quoiqu'il en soit, pas étonnant de voir NightDive Studios aux manettes. Depuis sa création, le studio s'est spécialisée dans la refonte de classiques du jeu vidéo. Ils sont notamment à l'origine des excellents remastered de System Shock 1 & 2, de Turok ou encore de The Thing, jeu d'horreur inspiré par le film culte de John Carpenter.