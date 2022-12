Jusqu’à -62% de réduction sur les offres Bitdefender pour cette fin d’année !

Face à la hausse incontestable des violations de données depuis quelques années, il est temps de protéger votre navigation sur Internet ! Et pour ce faire, Bitdefender vous propose des offres complètes avec jusqu’à -62% de réduction. On vous explique tout ci-dessous.

L’entreprise de matériel de sports Intersport a été victime d’une cyberattaque de grande envergure. Résultat : alors que cette fin d’année est particulièrement chargée pour les magasins de ce type, l’enseigne s’est retrouvée avec des caisses désactivées dans toute la France et de nombreuses données appartenant aux clients d’Intersport ont potentiellement fuité.

Plus récemment encore, c’est l’entreprise Uber qui a subi une nouvelle violation de données il y a à peine quelques jours. Plusieurs cybercriminels ont apparemment eu accès à l’un des fournisseurs de l’enseigne, Teqtivity. Plus de 77 000 données appartenant aux employés d’Uber et d’Uber Eats ont ainsi fuitées sur un forum du Dark Web.

Ransomware, virus, spywares ou encore malwares, les attaques sur le net sont de plus en plus nombreuses. Pour y faire face, la meilleure solution aujourd’hui est d’investir dans une offre antivirus de qualité. Et bonne nouvelle : pour les fêtes de fin d’année, vous pouvez profiter d’une solution Bitdefender avec jusqu’à -62% de réduction !

Protégez vos données sans vous ruiner avec Bitdefender

Découvrir les offres Bitdefender

Avec les fêtes de fin d’année, Bitdefender a décidé de frapper un grand coup dans la guerre contre les violations de données sur Internet et vous propose des réductions exceptionnelles sur ses 3 formules Antivirus Plus, Total Security et Internet Security.

Vous pouvez ainsi profiter de :

Bidefender Antivirus Plus pour seulement 16€ au lieu de 39,99€.

Bitdefender Internet Security pour seulement 25,49€ au lieu de 64,99€.

Bitdefender Total Security pour seulement 31,99€ au lieu de 84,99€.

Vous économisez jusqu’à 53€ et vous profitez d’une solution complète. Parmi les offres de Bitdefender, on trouve en effet plusieurs outils essentiels à une protection efficace comme un VPN qui vous permet de naviguer sur Internet en tout anonymat. L’enseigne propose également un Password Manager pour vous aider à générer et à gérer tous vos mots de passe.

Vous pouvez également craquer pour Bitdefender Identify Protection. Disponible pour 34,99€ la première année, soit seulement 2,92€/mois, cet outil vous permet de savoir si quelqu’un a déjà eu accès à vos données personnelles et si votre identité a déjà été usurpée sur le Dark Web.

En savoir plus sur les offres Bitdefender

Vous êtes toujours hésitant ? Bitdefender pense à vous et vous laisse 30 jours pour changer d’avis après avoir testé ses services.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bitdefender.