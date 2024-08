JO 2024 : le nouveau terrain de jeu pour les cybercriminels

Les Jeux olympiques de 2024 à Paris suscitent un engouement mondial, mais attirent également les cybercriminels. Découvrez les principales menaces de cybersécurité associées à cet événement et comment Bitdefender Premium Security peut vous protéger efficacement.

Les Jeux olympiques sont un événement mondial majeur qui attire non seulement les spectateurs, mais aussi les cybercriminels. Avec l'augmentation de la connectivité et des transactions en ligne durant cette période, les risques de cyberattaques augmentent en effet significativement. Lors de la dernière Coupe du Monde de la FIFA 2022 par exemple, des mesures proactives de chasse aux menaces ont été nécessaires pour protéger les infrastructures critiques et les appareils des visiteurs, soulignant la complexité de gestion de ce type d’événements. Comment prévenir ces menaces ? La première chose à faire est de se renseigner sur ces dernières.

Découvrir Bitdefender Premium Security

Les principales menaces de cybersécurité attendues pour les JO

Parmi les risques de cybersécurité les plus probables, on compte :

Le phishing

Les arnaques par email

Les faux sites web et applications

les escroqueries liées aux billets

Les cybercriminels profitent en effet de l'enthousiasme généré par les Jeux olympiques pour envoyer des emails de phishing se faisant passer pour des partenaires officiels. Ces emails frauduleux cherchent à voler des informations personnelles et financières en incitant les destinataires à cliquer sur des liens malveillants ou à fournir des informations sensibles. Ces attaques sont souvent bien déguisées et utilisent des logos et des formulations similaires à ceux des organisations légitimes pour paraître authentiques.

Les faux sites web et applications sont une autre menace majeure. Les cybercriminels créent des sites et des applications qui imitent les plateformes officielles des JO pour tromper les utilisateurs. Ces sites peuvent sembler légitimes, mais sont conçus pour inciter les utilisateurs à télécharger des logiciels malveillants ou à entrer des informations personnelles et financières. Les utilisateurs peuvent être dirigés vers ces sites frauduleux via des publicités en ligne, des résultats de recherche falsifiés, ou des liens dans des emails de phishing.

Les escroqueries liées aux billets constituent elles aussi une menace significative. Des billets contrefaits sont souvent vendus à des prix attractifs, promettant l'accès à des événements olympiques. Cependant, ces billets ne permettent pas d'accéder aux événements, laissant les acheteurs dupés et sans recours. Les arnaqueurs exploitent la forte demande de billets et la difficulté d'en obtenir par des canaux officiels pour tromper les fans désespérés de participer aux JO.

Comment se protéger efficacement contre ces menaces ?

Pour éviter de tomber dans le piège du phishing et des arnaques par email, il est essentiel de vérifier la légitimité des communications que vous recevez. Les cybercriminels imitent souvent les emails officiels en utilisant des logos et des formulations similaires pour tromper les destinataires. Ne cliquez jamais sur des liens douteux et comparez toujours les emails et les sites web avec les sources officielles des Jeux olympiques.

Par exemple, visitez le site officiel des Jeux olympiques de Paris 2024 pour vérifier toute information reçue par email. Utilisez les canaux de communication officiels pour toute question ou préoccupation concernant les communications que vous recevez. De plus, soyez attentif aux fautes d’orthographe et aux formulations inhabituelles, qui sont souvent des signes de messages frauduleux.

Adopter une solution de sécurité complète est également crucial pour protéger vos appareils et vos données contre les cybermenaces. Une solution telle que Bitdefender Premium Security peut offrir une protection efficace contre les cyberattaques en surveillant en temps réel les activités suspectes et en bloquant les tentatives d'intrusion. Ces solutions intègrent souvent des fonctionnalités avancées qui aident à prévenir, détecter et neutraliser les menaces, assurant ainsi une défense robuste contre les attaques potentielles. De plus, elles permettent de gérer facilement la sécurité de vos différents appareils à partir d'un compte centralisé, simplifiant ainsi la tâche de maintenir tous vos dispositifs sécurisés et à jour. En investissant dans une solution de sécurité de qualité, vous pouvez naviguer sur Internet en toute tranquillité, sachant que vos données et votre identité numérique sont protégées.

Bitdefender Premium Security : une protection complète pour tous vos appareils

Bitdefender propose sa formule Bitdefender Premium Security, une suite de sécurité multi-appareils compatible avec Android, Windows, Mac et iOS, offrant une protection optimale pour votre confidentialité et votre identité numérique. Actuellement, vous pouvez d’ailleurs économiser 50% sur les formules Premium Security et Premium Security Plus.

Pour seulement 69,98€/an, Bitdefender Premium Security inclut des services complets.

1 – Protection multi-appareils : elle garantit une sécurité sans faille pour tous vos appareils, assurant que chaque dispositif est protégé contre les menaces potentielles. Que vous utilisiez un smartphone, une tablette, un ordinateur portable ou de bureau, Bitdefender vous protège de manière proactive contre les malwares, les ransomwares et autres cybermenaces.

2 – VPN illimité : il sécurise votre trafic en ligne et protège votre confidentialité. Cela vous permet de naviguer sur Internet sans craindre pour la sécurité de vos données, même sur des réseaux Wi-Fi publics. Le VPN illimité vous offre également la possibilité d'accéder à des contenus géo-restreints, garantissant une liberté numérique totale.

3 – Gestionnaire de mots de passe : il protège vos informations de connexion avec des protocoles de sécurité avancés, vous permettant de gérer vos mots de passe de manière sécurisée et pratique. Le gestionnaire de mots de passe stocke vos mots de passe en toute sécurité et les remplit automatiquement lorsque vous en avez besoin, simplifiant ainsi la gestion de vos identifiants tout en renforçant leur sécurité.

Pour une protection encore plus complète, la formule Bitdefender Premium Security Plus, disponible à 89,99€/an, ajoute Digital Identity Protection. Ce service permet de surveiller vos données personnelles en temps réel, vous envoie des alertes en cas de violation et vous guide pour remédier aux incidents de sécurité. Cette fonctionnalité vous aide à garder un œil sur votre empreinte numérique, en vous alertant immédiatement si vos informations personnelles sont compromises ou exposées sur le dark web.

Avec Bitdefender Premium Security, vous bénéficiez d'une solution de sécurité primée qui offre une défense complète contre les cybermenaces, garantissant une confidentialité totale et une protection robuste de vos données personnelles et de votre identité numérique. Grâce à sa technologie de pointe, Bitdefender Premium Security assure une performance optimale de vos appareils sans les ralentir, tout en fournissant une protection continue contre les menaces émergentes.

Face à l’augmentation des menaces cybernétiques entourant les Jeux olympiques de 2024, il est primordial de renforcer sa vigilance et sa protection en ligne. Adopter des mesures de cybersécurité efficaces permet de naviguer en toute sérénité. La sécurité numérique est un enjeu majeur pour tous, et les prochaines années verront probablement l'émergence de nouvelles technologies et stratégies pour contrer ces menaces. Restez à l'affût des dernières tendances et innovations en matière de cybersécurité pour vous protéger au mieux.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bitdefender.