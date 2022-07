iPhone : Chris Evans, alias Captain America, regrette la disparition du bouton en façade

Depuis l’iPhone X, Apple abandonne progressivement le bouton en façade dans ses smartphones et de ses tablettes. Mais certains utilisateurs restent très attachés à cette fonctionnalité. C’est le cas de l’acteur Chris Evans, qui campe Captain America dans les films Marvel. Dans une interview diffusée sur YouTube, il dit préférer les iPhone de petite taille avec un bouton en façade, comme l’iPhone 6s.

L’iPhone X a été l’un des modèles les plus marquants dans l’histoire des smartphones d’Apple. Il a en effet introduit plusieurs changements notables. L’arrivée de l’encoche et de Face ID. Et l’abandon du bouton Home et Touch ID, le lecteur d’empreinte digitale. Un changement qui a fait débat à l’époque et que certains utilisateurs des anciens smartphones d’Apple regrettent encore.

Lire aussi – iPhone 14 Pro, Pro Max : ces photos volées prouvent qu’Apple a supprimé l’encoche

C’est le cas par exemple de Chris Evans, alias Captain America dans le Marvel Cinematic Universe. L’acteur, qui fait actuellement la promotion de son dernier film The Gray Man, a accordé une interview à Collider, le magazine en ligne dédié au 7e art. Une partie de cette interview a été publiée sur la chaine YouTube officielle du magazine. Vous pouvez retrouver ce document en fin de cet article. Dans cette interview, il exprime ouvertement sa nostalgie envers son ancien iPhone 6s. Et ses regrets pour les iPhone plus récents.

Chris Evans préfère les iPhone avec un bouton Home et Touch ID

Que regrette-t-il au juste ? D’abord, il regrette la disparition du bouton Home. Un bouton qu’il qualifie de très pratique. Ensuite, il estime que Touch ID est un capteur biométrique plus pratique que Face ID. Que le téléphone soit à plat, de côté ou debout, tant que le pouce touche le bouton, un iPhone se débloque plus facilement. Ce n’est pas le cas de Face ID qui nécessite que l’iPhone puisse « voir » l’utilisateur.

Enfin, Chris Evans estime que les iPhone sont devenus trop lourds, trop encombrants et moins faciles à utiliser. Il fait la comparaison entre son iPhone actuel et les anciens modèles. Et il est vrai que l’iPhone 13 Pro Max, par exemple, est le plus lourd iPhone de toute l’histoire d’Apple : 240 grammes (contre 228 grammes pour son prédécesseur).

Dans cette petite partie d’interview, l’acteur évoque aussi le problème épineux de l’obsolescence des produits : « j’aimerais un iPhone comme ceux d’avant qui continue de fonctionner jusqu’à ce qu’il ne fonctionne plus ». Rappelons qu’un tel iPhone existe : l’iPhone SE 5G, qui combine des technologies récentes avec un design rétro.