iPhone 18 Pro : la Dynamic Island prend désormais en charge jusqu’à 3 activités en direct, mais à une condition

Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max dévoilés début septembre introduisent une version réduite de la Dynamic Island. Mais cette nouveauté n’est pas seulement esthétique, elle permet surtout d’afficher jusqu’à trois activités en direct. Il y a toutefois une petite subtilité. Voici laquelle.

C’est lors de sa traditionnelle keynote de rentrée qu’Apple a dévoilé, entre autres, l’iPhone 18 Pro et sa déclinaison Pro Max. Et l’une des nouveautés apportées par cette nouvelle génération de smartphones estampillés d’une pomme croquée est une version plus discrète de Dynamic Island.

Et ce design inédit n’a pas seulement vocation à être plus « esthétique ». Il permet surtout à cette encoche interactive, qui a fait ses premiers pas sur les versions Pro de l’iPhone 14 en 2022, de prendre en charge jusqu’à trois activités en direct désormais, à une condition cependant. On vous révèle laquelle.

La Dynamic Island des iPhone 18 Pro prend en charge jusqu’à 3 activités en direct, à condition que

L’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max ont désormais quelques semaines d’existence. Autant de temps que les propriétaires de la première heure ont eu pour apprivoiser leur terminal et profiter des nouveautés promises par le géant de Cupertino – certains se sont notamment aperçus que, grâce à sa puce A20 Pro, la version Pro Max talonne les performances de certains PC sur GTA 5.

Néanmoins, c’est également l’heure des premières désillusions. Alors qu’Apple a mis en avant la taille réduite de la Dynamic Island et sa prise en charge de jusqu’à trois activités en direct, certains utilisateurs ont commencé à se demander pourquoi ils n’en voyaient toujours que deux. Et il y a une raison toute simple à cela.

Elle a été partagée par @itspdfu sur X (ex-Twitter) : iOS 27 ne prend en charge que deux activités en direct issues d’applications. En revanche, il peut désormais en afficher une troisième, à condition qu’il s’agisse d’une activité système, telle que la navigation.

@ChristianSelig iOS 27 still only allows two Live Activities from apps in the Dynamic Island. The third Live Activity needs to be a system activity, such as Now Playing, navigation or an ongoing call. It works the same on physical devices. https://t.co/GDcL7VEJFD — pdfu (@itspdfu) October 4, 2026

Malgré cette subtilité, cette fonctionnalité reste parmi les plus utiles d’iOS puisqu’elle permet de garder un œil sur les « activités » les plus importantes et de basculer entre elles.