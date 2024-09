iPhone 16 : Apple a passé sous silence ce changement important, mais c’est pourtant une excellente nouvelle

Les premiers clients recevront bientôt leur iPhone 16 d'Apple, et avec eux arrivent une foule de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations. Ils auront même droit à une nouveauté surprise.

Alors que le géant de la technologie a passé beaucoup de temps lors de sa présentation à mettre en avant des avancées de l’iPhone 16 telles que le nouveau contrôle de l'appareil photo et les fonctionnalités Apple Intelligence à venir, il a curieusement omis ce qui pourrait être l'une des mises à jour les plus importantes de la nouvelle gamme : des capacités de charge encore plus rapides.

En effet, cela a été révélé par des données de certification repérées par l'utilisateur de Weibo Whylab et partagées par le compte X ShrimpApplePro. Selon ces informations, les quatre modèles de la série iPhone 16 – l'iPhone 16 standard (A3294), l'iPhone 16 Plus (A3297), l'iPhone 16 Pro (A3288) et l'iPhone 16 Pro Max (A3291), sont capables de se recharger à une puissance maximale de 45 W lorsqu'ils sont associés à des chargeurs compatibles.

Les iPhone 16 vont se recharger beaucoup plus rapidement

Il s'agit d'une amélioration considérable par rapport aux générations précédentes. À titre de comparaison, l'iPhone 15 n'atteignait qu'une vitesse de charge de 20 W, tandis que même l'iPhone 15 Pro Max, le modèle haut de gamme, n'atteignait que 29 W environ. Il convient de noter qu'Apple a toujours été très discret sur les spécifications des batteries et des vitesses de charge, ce qui nous oblige à nous fier aux données de certification et aux tests indépendants pour découvrir ces détails.

Il est intéressant de noter qu'Apple a choisi de maintenir son discours plus conservateur concernant les vitesses de charge. L'entreprise continue d'annoncer des capacités de charge rapide basées sur un adaptateur de 20 W, indiquant que l'iPhone 16 Pro Max peut atteindre une charge de 50 % en 30 minutes environ avec un adaptateur de 20 W ou plus. Ce chiffre ne reflète donc pas tout à fait le potentiel de la nouvelle capacité de charge de 45 W.

Cependant, comme toujours, 45 W représentent la puissance de charge maximale, généralement atteinte lorsque l'appareil est froid et que le niveau de batterie se situe entre 0 et 50 %. Comme pour la plupart des smartphones, les vitesses de charge ont tendance à diminuer après la barre des 50 % et à ralentir considérablement au-delà de 80 % pour protéger la santé de la batterie.

Un autre élément important à prendre en compte est le fait qu'Apple ne fournit plus de chargeur avec les nouveaux iPhone. Pour profiter pleinement des capacités de charge de 45 W, les utilisateurs devront acheter séparément un chargeur rapide compatible. L'absence de norme de charge spécifiée peut rendre difficile pour les consommateurs l'identification de la solution de charge la plus appropriée, mais vous pouvez aller consulter notre dossier dédié qui pourra vous aiguiller.