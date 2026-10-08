iPhone 14 Pro Max : son prix continue de chuter, mais les stocks risquent de fondre rapidement, vite !

Vous cherchez un iPhone pas cher, mais suffisamment puissant pour une utilisation fluide en 2026 ? Ce bon plan est fait pour vous ! L’iPhone 14 Pro Max est actuellement à prix cassé en reconditionné sur Certideal. Il est affiché à 445,99 € seulement, sachant que son prix de départ était de 1479 €…

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Les iPhone sont réputés pour être hors de prix, mais ça n’est pas sans raison. Ce sont des smartphones dotés de caractéristiques avancées qui offrent une expérience premium, même plusieurs années après leur sortie.

L’iPhone 14 Pro Max ne fait pas exception. C’est un smartphone qui n’a rien perdu de ses qualités en 2026. Alors qu’il était affiché à 1479 € à sa sortie, son prix a progressivement chuté et on peut maintenant le trouver en reconditionné à petit prix. C’est le cas de Certideal qui l’affiche à partir de 445,99 € dans sa version avec un espace de stockage de 128 Go. C’est une affaire !

Pourquoi acheter son iPhone sur Certideal ?

Certideal est le spécialiste français des produits Apple reconditionnés. Chaque appareil est minutieusement vérifié et réparé en interne en France avant d’être revendu avec une garantie de 30 mois. Vous avez la certitude d’acheter un iPhone 100% fonctionnel et authentique à un prix imbattable. Vous avez aussi l’assurance d’avoir une batterie en excellent état.

Mais ça n’est pas tout ! Pour vous permettre d’acheter en toute confiance, Certideal vous donne la possibilité de tester votre iPhone pendant 30 jours et de le retourner si vous n’êtes finalement pas satisfait. Enfin, le SAV est également basé en France, en contact direct avec l’atelier afin de répondre au mieux à vos questions.

iPhone 14 Pro Max : Un smartphone XXL à prix mini

L’iPhone 14 Pro Max n’est pas le dernier sorti des smartphones Apple, mais il embarque des caractéristiques solides qui en font aujourd’hui encore un excellent choix. Sous le capot, on retrouve une puissante puce Apple A16 Bionic qui offrent d’excellentes performances. Il ne craint donc pas les utilisations intensives.

Pour l’écran, il s’agit du plus grand des iPhone de cette génération. Il est en effet doté d’une magnifique dalle Super Retina XDR de 6,7 pouces qui profite d’une résolution de 2 796 x 1 290 pixels à 460 ppp et d’une luminosité maximale de 2000 nits.

La partie photo est à la hauteur de la réputation des smartphones d’Apple puisqu’il est équipé de 3 capteurs à l’arrière, dont un objectif principal 48 Mpx. Vous pouvez ainsi réaliser de belles photos photos détaillées et colorées, même avec une faible luminosité. Enfin, la batterie XXL vous permet d’avoir jusqu’à 29 heures de lecture vidéo.