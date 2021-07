iPhone 13 : des maquettes et des coques confirment le design du bloc photo

Les iPhone 13 continuent de livrer tous leurs secrets. Alors que la keynote de présentation n'est pas attendue avant septembre, une nouvelle série de fuites est venue confirmer le design final de la gamme, et surtout du bloc photo dorsal. Comme prévu, Apple a revu la disposition des capteurs sur les modèles standard et mini.

Au cours des derniers jours, des maquettes des iPhone 13 sont apparues sur la toile. Ces maquettes ont été envoyées à des fabricants d'accessoires afin de leur permettre de mettre au point leurs produits. De cette façon, les coques et étuis de protection sont prêts à être commercialisés dès la sortie des téléphones sur le marché.

Marques Brownlee, le célèbre youtubeur high-tech américain, est parvenu à obtenir une maquette de chaque iPhone de la gamme. Comme prévu, cette génération 2021 est scindée en 4 modèles : un iPhone 13 mini, un iPhone 13 standard, un iPhone 13 Pro et un iPhone 13 Pro Max.

Lire également : L’iPhone 13 Pro Max aura un appareil photo géant comparé à l’iPhone 12

Le bloc photo diagonale des iPhone 13/ 13 mini se confirme

Sur la photo, on se rend rapidement compte que le format des iPhone 13 est identique à celui des iPhone 12. Comme prévu, Apple reprend les fondamentaux introduits l'an dernier, comme le cadre métallique plat façon iPhone 4.

En parallèle, Benks, un fabricant d'accessoires en Chine, a publié des clichés montrant les moules de fabrication qui servent à concevoir ses coques. Grâce à ces moules, Benks a déjà fabriqué une gamme de coques de protection. Á ce stade, on peut donc estimer qu'Apple s'est arrêté sur le design de ses iPhone même si la production n'a pas encore débuté. Il est probable que la production démarre dans les semaines à venir si la firme de Cupertino veut tenir ses délais.

Grâce aux coques de Benks, on se rend compte que le bloc photo des iPhone 13/ 13 mini est différent de celui des iPhone 12/ 12 mini. Contrairement à l'an dernier, Apple dispose les deux capteurs photo à la diagonale. De facto, un iPhone 12 ne rentre pas dans un étui pour iPhone 13, et vice-versa. On imagine que ce nouveau placement fait partie du plan d'Apple visant à réduire l'épaisseur du bloc, voire à intégrer le scanner Lidar. On vous en dit plus dès que possible sur les iPhone 13. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : GSM Arena