Intel s’attaque à Nvidia et AMD, Google annonce le Pixel 5a et le Galaxy S22+ se dévoile, le récap

Intel dévoile sa première gamme de cartes graphiques, le Galaxy S22+ pourrait être alimenté par une batterie sensiblement plus petite que le Galaxy S21+, Google a officiellement révélé son prochain milieu de gamme : le Pixel 5a, c’est le récap’ du jour.

INTEL SE LANCE SUR LE MARCHÉ DES CARTES GRAPHIQUES AVEC ARC

Intel a dévoilé ARC, sa nouvelle gamme de cartes graphiques destinée aux gamers et aux créatifs. Nous ne connaissons que peu de détails sur les spécificités techniques de ces prochaines GPU, mais nous savons qu’elles devraient être compatibles avec le ray tracing. Grâce à sa technologie de « super échantillonnage piloté par l’intelligence artificielle », Intel serait, en théorie du moins, parvenu à égaler les performances des GPU Nvidia et AMD. Alors que la date de sortie est encore imprécise, Intel semblerait tabler pour le premier trimestre 2022.

GALAXY S22+ : UNE BATTERIE PLUS PETITE QUE LE S21+ POUR UNE AUTONOMIE ÉQUIVALENTE ?

D'après les informations recueillies par nos confrères de Galaxy Club, un média néerlandais spécialisé dont les fuites se confirment généralement, le S22+ serait alimenté par une batterie de 4500 mAh. Pour une raison encore inconnue, Samsung aurait en effet décidé de réduire la taille de la batterie du smartphone. La taille de la batterie n'est pas le seul facteur qui détermine l'autonomie d'un appareil et les optimisations logicielles apportées à la surcouche Android et les optimisations du hardware (Soc etc) joueront aussi un rôle essentiel dans l'autonomie finale. Cette dernière pourrait s’avérer équivalente à celle de son prédécesseur, notamment grâce à la nouvelle technologie d’écran OLED du géant de Séoul.

PIXEL 5A : GOOGLE OFFICIALISE LA SORTIE DE SON PROCHAIN MILIEU DE GAMME

Google a levé le voile sur son prochain milieu de gamme ce mardi 17 août. Le Pixel 5a est officiel et s’impose comme le digne successeur du Pixel 4a 5G, avec des spécifications quasiment identiques comme le processeur Snapdragon 765G, 6 GO de Ram ou encore 128 Go de mémoire interne. Le smartphone sera propulsé par Android 11 (avant une migration plus tard sous Android 12) et profitera d’un certification IP 67. Son corps entièrement métallique habillé d'une bio-résine et sa dalle OLED en 2400 x 1800 px en feront un smartphone plus résistant. Le Google Pixel 5a profitera également d'une batterie d'une capacité plus importante que son aîné et la recharge rapide 18W sera à nouveau au rendez-vous. Le Pixel 5a sera disponible dès le 26 août 2021 au prix de 449 dollars aux États-Unis et au Japon, mais il est fort probable qu’il n’arrive jamais en France.

