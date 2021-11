Intel Alder Lake : comment résoudre le problème de compatibilité avec les DRM

MSI apporte enfin une solution au problème de compatibilité des processeurs Alder Lake avec certains jeux. D’ici quelques jours, le revendeur va déployer une mise à jour du BIOS des cartes-mères Z690, qui ajoutera un mode Legacy. En revanche, plusieurs titres resteront encore injouables pendant quelque temps. On vous explique tout ce qu’il faut savoir.

Depuis sa sortie, les performances Intel Alder Lake sont gâchées par un problème de taille. En effet, il a rapidement été relevé que les processeurs rencontrent de sérieux problèmes avec certains DRM, notamment celui de Denuvo. À cause d’un souci de compatibilité, une cinquantaine de titres ne peuvent tout simplement pas être lancés sur des puces de dernière génération.

On en sait désormais un peu plus sur le sujet. Le problème se trouve au niveau de la structure hybride des processeurs. D’un côté, les Alder Lake sont composés de cœurs Performance (P-Core), basés sur l’architecture Golden Cove. De l’autre, on retrouve des cœurs Efficiency (E-Core), basés sur l’architecture Gracemont. Si sur le papier, cette technique permet d’obtenir de meilleures performances, certains DRM reconnaissent par conséquent le PC équipé comme deux machines différentes.

Quels sont les jeux incompatibles avec les Intel Alder Lake ?

Voilà donc pourquoi certains DRM rentrent en conflit avec les processeurs. Censés protéger les jeux contre le piratage, ils bloquent tout accès dès lors qu’ils considèrent qu’un PC en profite gratuitement, ce qui n’est bien sûr pas le cas. Grâce à nos confrères de PC Mag, nous avons désormais une liste définitive des jeux impactés par le problème. Certains d’entre eux seront normalement patchés d’ici la mi-novembre :

Anthem

Bravely Default

Fishing Sim World

Football Manager 2019

Football Manager Touch 2019

Football Manager 2020

Football Manager Touch 2020

Legend of Mana

Mortal Kombat 11

Tony Hawks Pro Skater 1 and 2

Total War: Warhammer 1

D’autres, en revanche, devront attendre avant d’être compatibles. À ce jour, nous n’avons pas encore de date précise à laquelle le problème sera résolu. Les voici :

Assassin’s Creed : Valhalla

Far Cry Primal

Fernbus Simulator

For Honor

Lost in Random

Madden 22

Maneater

Need for Speed – Hot Pursuit Remastered

Sea of Solitude

Star Wars Jedi Fallen Order

Enfin, notez que tous ces jeux rencontrent des soucis de compatibilité à la fois sur Windows 10 et Windows 11. D’autres titres sont incompatibles uniquement sur Windows 10. Pour résoudre le problème, il suffit d’installer la mise à jour vers Windows 11, si tant est que cela soit possible sur votre PC. Voici la liste des concernés :

Ace Combat 7

Assassin’s Creed Odyssey

Assassin’s Creed : Origins

Code Vein

eFootball 2021

F1 2019

Far Cry New Dawn

FIFA 19

FIFA 20

Football Manager 2021

Football Manager Touch 2021

Ghost Recon Breakpoint

Ghost Recon Wildlands

Immortals Fenyx Rising

Just Cause 4

Life is Strange 2

Madden 21

Monopoly Plus

Need For Speed Heat

Scott Pilgrim vs The World

Shadow of the Tomb Raider

Shinobi Striker

Soulcalibur VI

Starlink

Team Sonic Racing

Total War Saga — Three Kingdoms

Train Sim World

Train Sim World 2

Wolfenstein Youngblood

MSI déploie un patch correctif pour ses cartes-mères Z690

Pour éviter que les joueurs attendent la mi-novembre, voire plus longtemps selon les titres, MSI a donc trouvé une solution temporaire au problème de DRM. En attendant que les éditeurs proposent eux-mêmes leur mise à jour, il est possible d’installer un patch pour les cartes-mères Z690, les seules à ce jour à pouvoir accueillir les Alder Lake, achetées chez le revendeur.

« Le mode Legacy Game Compatibility est déjà disponible dans notre BIOS », affirme ainsi MSI, avant de préciser que « pour le Z690 Carbon WiFi, il est disponible depuis le BIOS bêta v111 ». Une fois ce fameux mode activé, les jeux impactés tournent correctement. Si vous souhaitez profiter d’un des titres listés plus haut, on vous conseille donc de suivre notre tuto ci-après.

Comment installer le patch correctif pour les Intel Alder Lake ?

Pour ce faire, il va donc falloir mettre à jour le BIOS de votre carte-mère. Avant toute chose, il est nécessaire d’identifier le modèle de celle-ci (et qu’il s’agit bien d’une édition MSI). Si tel est bien le cas, commencez par télécharger la bêta correspondante à votre carte-mère :

Ensuite, il va falloir activer l’option Legacy Game Compatibility. Voici comment faire.

Démarrez votre PC et entrez directement dans le BIOS

Repérez l’option Legacy Game Compatibility Mode et activez-la

et activez-la Sauvegardez les paramètres et quittez le BIOS

Redémarrez votre PC

Une fois Windows démarré, activez la touche Arrêt défilement

Lancez le jeu normalement incompatible

Désactiver la touche Arrêt défilement une fois le jeu quitté

Cette méthode devrait donc fonctionner, le temps que Denuvo et les autres éditeurs de DRM trouvent une solution permanente au problème. À ce titre, Intel assure que « un correctif logiciel a été identifié par le fournisseur du logiciel DRM concerné et est en cours de déploiement. Intel travaille également à accélérer ce processus. […] En outre, une solution de contournement a été trouvée pour permettre aux jeux de se lancer et d’être joués. L’implémentation de référence pour un mode Legacy Game Compatibility permettra à un utilisateur de mettre dynamiquement les E-cores en veille lorsqu’il joue à des jeux. »

