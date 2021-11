Instagram : la synthèse vocale et les modificateurs de voix débarquent sur Reels

Instagram continue de puiser son inspiration du côté de TikTok pour ses Reels, ses vidéos courtes de 15 secondes sur lesquelles on peut ajouter du son, des effets et divers outils de création. En effet, la synthèse vocale et les modificateurs de voix sont désormais disponibles sur l'application.

Instagram multiplie les annonces concernant de nouvelles fonctionnalités ces dernières semaines. En premier lieu, des abonnements payants vont arriver prochainement sur le réseau social. Ils permettront aux utilisateurs de soutenir financièrement leurs créateurs de contenus et d'accéder à divers bonus.

En outre, le PDG Adam Mosseri vient de confirmer la mise en place de la fonctionnalité Take a Break, ou “Prends une pause” dans la langue de Molière. Comme son nom l'indique, elle incitera les utilisateurs à faire une pause après 10, 20 ou 30 minutes passées sur l'appli.

Et en ce vendredi 12 novembre 2021, Instagram s'attarde cette fois-ci sur les nouveautés à venir pour les Reels, ces vidéos courtes qui reprennent le format et l'esprit popularisé par TikTok. En effet, deux fonctionnalités inédites viennent d'être lancées. “Attention créateurs de Reels ! Nous savons que l'utilisation du son et de l'audio est l'un des aspects les plus amusants de la création d'un Reel ! C'est pourquoi nous lançons aujourd'hui deux nouveaux outils audio appelés Effets vocaux et Synthèse vocale”, annonce le réseau social dans un post officiel.

Instagram continue de s'inspirer de TikTok pour ses Reels

Commençons tout d'abord par la fonction de Text-to-speech, ou la synthèse vocale si vous préférez. Le principe est très simple : elle permet à une voix générée automatiquement de lire votre texte à haute voix. “La synthèse vocale vous permet d'ajouter une narration sans utiliser votre propre voix , d'être créatif et d'ajouter du fun et de l'humour dans Reels”, précise Instagram.

Pour en profiter, il suffit de se rendre dans la partie Reels sur l'appli, d'enregistrer une vidéo et d'en importer une via la galerie, puis d'utiliser l'outil de texte. Tapez ensuite sur la bulle de texte pour accéder au menu hamburger et sélectionnez Synthèse vocale ou Text-to-Speech. Choisissez ensuite l'une des deux options de voix disponibles et publiez votre Reels !

Ensuite, il est désormais possible d'ajouter des modificateurs de voix sur vos vidéos Reels, avec des options comme l'hélium, effet robotique ou géant. Notez qu'il faudra impérativement avoir la dernière version d'Instagram pour profiter de ces nouvelles fonctionnalités.