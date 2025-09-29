HUAWEI WATCH GT 6 Pro : la première montre connectée à prendre en charge la puissance virtuelle en cyclisme !

Pourquoi dépenser des fortunes en capteurs et compteurs quand une simple montre peut tout faire ? La HUAWEI WATCH GT 6 Pro débarque avec une promesse : révolutionner la façon dont les cyclistes mesurent leurs performances.

La HUAWEI WATCH GT 6 Pro vient de sortir et elle ne s’adresse pas seulement aux amateurs de jogging ou de fitness. Elle cible aussi les cyclistes, avec des outils jusqu’ici réservés aux compteurs et capteurs spécialisés. Plus besoin de multiplier les accessoires : la montre centralise tout au poignet.

Cyclisme : la montre qui change la donne

La grande nouveauté, c’est la puissance virtuelle. En clair, la montre estime l’effort fourni sur le vélo, sans capteur externe. Vitesse, pente, altitude, poids : autant de données croisées pour calculer une puissance exprimée en watts. Une approche simple, pratique et suffisamment précise pour suivre sa progression au quotidien.

Mais la GT 6 Pro ne s’arrête pas là. Elle intègre le FTP, un indicateur clé pour évaluer sa capacité à maintenir un effort intense. Ajoutez à cela un GPS amélioré de 20 %, la mesure de la cadence, du dénivelé ou encore des gradients en temps réel, et vous obtenez un tableau de bord complet pour rouler plus intelligemment.

L’expérience va au-delà du suivi de données. Avec l’intégration de Komoot, il est possible d’importer facilement ses parcours favoris, de bénéficier d’un guidage vocal et d’analyser en détail sa sortie dans l’application HUAWEI Santé. De quoi séduire aussi bien le cycliste urbain que l’amateur de longues randonnées.

Et pour accompagner les sorties les plus ambitieuses, la montre offre jusqu’à 21 jours d’autonomie en usage léger et 40 heures avec le suivi GPS en continu. Une performance rare dans l’univers des montres connectées.

Vous êtes intéressé par la HUAWEI WATCH GT 6 ou GT 6 Pro ? Bonne nouvelle, pour célébrer le lancement de la série, HUAWEI propose plusieurs offres exceptionnelles disponibles directement sur la boutique en ligne HUAWEI :

Deux Coupons de réduction : -20 € sur la HUAWEI WATCH GT 6 avec le code A20PAFT6 -30 € sur la HUAWEI WATCH GT 6 Pro avec le code A30PAFT6



La HUAWEI WATCH GT 6 se retrouve ainsi disponible à partir de 229,99 € tandis que sa version supérieure, la HUAWEI WATCH GT 6 Pro est proposée à partir de 349,99 €.

Finalement, avec la HUAWEI WATCH GT 6 Pro, fini les sorties compliquées avec mille capteurs accrochés au vélo. Une seule montre suffit. Elle calcule, elle guide, elle analyse, et elle tient la distance. Pour les cyclistes qui veulent rouler léger sans perdre en précision, c’est un vrai game changer. Et avec ces offres de lancement, difficile de ne pas se laisser tenter !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par HUAWEI.