HUAWEI Watch D3 : une montre santé qui se porte aussi bien au bureau qu’au sport

Votre tension artérielle, mesurée directement au poignet grâce à un airbag glissé dans le bracelet : c’est l’atout santé de la HUAWEI Watch D3. Plus fine, plus légère, avec un écran plus grand, elle suit votre rythme du bureau au trail, et son lancement s’accompagne de plusieurs cadeaux !

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Une montre qui prend la tension, on l’imagine souvent épaisse, un peu austère, plus à sa place dans l’armoire à pharmacie qu’au poignet un samedi soir. La nouvelle montre connectée de Huawei, la Watch D3, veut en finir avec cette image. Elle garde ce qui a fait la réputation de la gamme Watch D (la mesure de la pression artérielle grâce à un airbag glissé dans le bracelet), mais elle s’affine, elle s’allège et gagne un écran plus grand au passage. Le résultat : une montre pensée pour la santé, qui ne sacrifie ni le style, ni le sport, ni les petits services du quotidien.

Et pour son lancement, Huawei accompagne la Watch D3 de plusieurs offres, valables jusqu’au 15 novembre, y compris pour les commandes passées directement sur le site de Huawei :

Une balance connectée HUAWEI Scale 3 offerte

Un care package inclus

20 € de réduction avec le code A20D3PA sur le site de Huawei

Vous pouvez ainsi profiter de la Watch D3 pour 429,99 € au lieu de 449,99 €.

2 mm de moins au poignet, et une montre qu’on n’enlève plus

Premier réflexe en l’enfilant : vérifier si elle passe sous la manche. Et oui, elle passe. La Watch D3 descend à 11,3 mm d’épaisseur, contre 13,3 mm pour la Watch D2, soit 15% d’épaisseur en moins. Sur le papier, 2 mm, ça semble anecdotique. Au poignet, c’est toute la différence entre une montre qu’on retire le soir en rentrant et une montre qu’on finit par oublier. Le bracelet suit le même régime, avec 36 g sur la balance (9,5% plus léger).

L’écran, lui, prend ses aises. 1,92 pouce contre 1,82 pouce sur la génération précédente, et un ratio écran/boîtier en hausse de 6,4%. Plus de place pour lire une courbe de tension ou un message, sans que la montre prenne du volume. Et la luminosité double carrément, avec 3 000 nits : l’heure se lit en plein soleil, sans plisser les yeux ni chercher l’ombre.

Reste à choisir sa couleur. Noir, Or ou Or mocha, selon que vous misez sur la discrétion ou sur une touche plus chaude, du bureau au dîner du samedi.

La tension toujours au centre, mais sans prise de tête

Le vrai atout de la Watch D3 se cache dans son bracelet. Un petit airbag mécanique s’y gonfle au moment de la mesure, sur le même principe qu’un tensiomètre, pour relever votre pression artérielle directement au poignet. Et la fonction de mesure de la tension est certifiée dispositif médical CE MDR en Europe. Chaque matin, la montre vous livre aussi un aperçu de votre état, avec un score de préparation pour démarrer la journée en connaissance de cause.

La tension reste la vedette, mais elle n’est pas seule. Jusqu’à 11 indicateurs de santé s’affichent en un seul geste : fréquence cardiaque, température cutanée, ECG, rigidité artérielle ou encore bien-être émotionnel. Le tout accompagné de conseils de santé personnalisés.

Huawei a aussi affiné la mesure pour les profils où elle est plus délicate. Chez les personnes souffrant de rigidité artérielle, souvent des personnes âgées, la précision passe de 78,3% à 82,2% par rapport à la Watch D2. Et leurs proches peuvent garder un œil sur leurs indicateurs à distance, avec une alerte dès qu’une valeur sort de l’ordinaire, comme un pic de tension.

Plus de 100 sports, et une montre qui vous dit quand lever le pied

Côté sport, la Watch D3 ne se contente pas de compter vos pas. Elle propose plus de 100 modes d’entraînement, avec quelques nouveaux venus : les mini-entraînements, le golf, le ski et le trail. Les amateurs de sports de raquette ne sont pas oubliés, puisque des applications tierces viennent compléter la montre avec de nombreuses données sur leurs performances.

Mais la vraie nouveauté se trouve ailleurs. La Watch D3 est la première du secteur à mesurer la pression artérielle avant et après l’effort. En comparant les deux relevés, elle adapte l’intensité recommandée. Tension trop élevée ? Elle vous conseille d’éviter le sport intense. Légèrement élevée ? Elle vous suggère de modérer l’effort. De quoi pratiquer en toute sécurité.

Payer, décrocher et tenir jusqu’à 6 jours

La Watch D3 ne se limite pas à veiller sur votre santé. Un appel arrive alors que vous avez les mains prises ? Vous répondez directement depuis la montre, grâce aux appels Bluetooth. Elle gère aussi le paiement sans contact. Et peu importe le smartphone que vous avez dans la poche : elle est compatible avec iOS comme avec Android.

Côté autonomie, comptez jusqu’à 6 jours en utilisation normale. De quoi passer la semaine de travail sans chercher le chargeur chaque soir.

Découvrir la HUAWEI Watch D3 à 429,99 € avec le code A20D3PA

Rappelons que jusqu’au 15 novembre, la Watch D3 est à 429,99 € au lieu de 449,99 € avec le code A20D3PA sur le site de Huawei, quel que soit le coloris choisi. La balance connectée HUAWEI Scale 3 est offerte, et le care package inclus. Et avec une montre aussi discrète au poignet, prendre sa tension pourrait bien devenir un geste aussi banal que regarder l’heure.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par HUAWEI.