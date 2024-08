Huawei pourrait remplacer votre ordinateur portable avec ce nouvel appareil mobile

Huawei s'apprête à bouleverser le marché des tablettes et des téléphones pliables avec sa dernière innovation, un smartphone qui se plie en trois. Mais ça ne sera pas le seul point qui le rendra spécial.

Huawei se prépare à lancer un smartphone qui se plie en trois parties. En effet, selon un leaker sur Weibo, l’appareil aurait déjà passé avec succès le test rigoureux de 28µm (micromètre), une évaluation critique de la durabilité.

Ce test évalue la résistance d'un écran pliable à des pliages et dépliages répétés, en se concentrant sur la visibilité des lignes de pliage. Le smartphone de Huawei a atteint une profondeur de 28 micromètres, ce qui indique que les plis sont minimes. Il pourrait donc bien être en mesure de surmonter les problèmes de durabilité qui ont affecté de nombreux téléphones pliables.

Le smartphone pliable en trois pourrait fonctionner comme un PC

En plus d’être très résistant, l'informateur a également fait allusion à l'inclusion d'applications de niveau PC, fonctionnant sous HarmonyOS NEXT. Ce système d'exploitation promet une expérience applicative rapide et optimisée, totalement détachée d’Android, et capable de gérer des tâches plus complexes et plus exigeantes généralement réservées aux PC, grâce au Huawei PC Software Engine.

Bien que les caractéristiques techniques exactes ne soient pas encore connues, on imagine que ce nouveau smartphone pliable devra être assez puissant pour permettre de faire fonctionner de telles applications. Ce qui est sûr, c’est que cela pourrait stimuler l'écosystème d'applications de Huawei, en attirant davantage de développeurs et d'utilisateurs vers HarmonyOS.

Les rumeurs suggèrent que le triple appareil pliable de Huawei sera lancé le mois prochain. L'appareil semble être entré dans la phase de production, avec une sortie officielle imminente. Cependant, Huawei n'a pas encore confirmé ces détails publiquement.

L'appareil triplement pliable devrait être doté de fonctions d'IA avancées, d'une technologie de pointe et d'une puissante puce de la série Kirin 9, bien que celles-ci ne soient plus au niveau des processeurs de MediaTek ou de Qualcomm. On peut déjà s’attendre à un prix élevé, et probablement une disponibilité limitée. Il est assez peu probable que Huawei décide de lancer l’appareil en France, puisqu’une bonne partie des applications que l’on utilise au quotidien ont toujours besoin d’Android pour fonctionner.