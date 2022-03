Le HUAWEI MateBook 16 est disponible, un PC portable pour les professionnels et les créatifs

Le nouveau laptop de HUAWEI, le Matebook 16, est officiellement commercialisé depuis le 22 mars 2022. Pour l’occasion, la marque propose une offre de lancement d’une durée d’un mois qui permet d’obtenir des réductions et des avantages sur l’achat d’un des modèles de HUAWEI MateBook 16. Polyvalente, la machine prend en charge de multiples usages et séduira particulièrement les professionnels et les créatifs.

Voir l’offre pour le HUAWEI MateBook 16

Un écran au service de la créativité

Les professionnels ou amateurs de l’image, de la vidéo ou de la conception graphique ont besoin d’une dalle affichant des rendus fidèles pour leur activité. Si certains moniteurs externes professionnels peuvent offrir les performances attendues, il est beaucoup plus rare de trouver un écran de PC portable à la hauteur.

Avec son MateBook 16, HUAWEI réussit à intégrer dans un laptop une dalle calibrée à niveau professionnel avec une précision moyenne des couleurs ΔE=1. C’est bien simple : il s’agit du premier PC portable à obtenir la tant convoitée certification TÜV Rheinland de fidélité des couleurs. De plus l’écran est capable d’afficher 1,07 milliard de nuances de couleurs et couvre à 100% la gamme colorimétrique SRGB, un point important pour les créatifs.

L’écran de 16 pouces affiche une définition “2,5K” de 2520 x 1680 pixels sur un ratio de 3:2 mieux adapté pour la plupart des logiciels de création et de productivité, offrant une meilleure vue d’ensemble de son travail de montage, d’édition ou de conception. Le HUAWEI MateBook 16 s’attaque aussi au problème de la fatigue oculaire grâce à une faible émission de lumière bleue, là encore certifiée TÜV Rheinland.

La dalle est habilement intégrée dans le châssis pour un rapport écran-corps d’environ 90% avec de très fines bordures autour. La sensation de manipuler un produit résolument haut de gamme est renforcée par un design élégant avec sablage céramique et finition mate très agréable au toucher et à la vue.

Le HUAWEI MateBook 16 vise des performances élevées

Le PC portable est disponible en deux configurations. La plus puissante embarque un processeur AMD Ryzen 7 5800H gravé dans une finesse de 7 nm, qui profite de 8 cœurs et 16 threads pour un TDP de 54W. Pour un budget plus attractif, le CPU AMD Ryzen 5 5600H reste tout à fait capable de prendre en charge des processus exigeants avec ses 6 cœurs, 12 threads et une enveloppe thermique à 45W.

Dans les deux cas, le HUAWEI MateBook 16 est équipé de 16 Go de RAM DDR4 double canal et d’un stockage SSD NVMe PCIe de 512 Go. Ce type de mémoire aide le CPU à offrir de bonnes performances à l’ordinateur avec un système fluide, des applications qui s’ouvrent plus rapidement, des transferts de fichiers plus véloces et des temps de rendu réduits dans les logiciels de création.

Malgré la puissance du PC portable, celui-ci parvient à rester frais et silencieux grâce à un système de refroidissement personnalisé par HUAWEI. Celui-ci consiste en un double système de ventilation en position basse composé de 79 pales ultra-minces Shark Fin de 0,1 mm en alliage de cuivre. La dissipation de la chaleur se fait ensuite par deux caloducs extra-larges.

Une expérience logicielle et multimédia de haute qualité

Regardez des vidéos et jouez en toute immersion grâce aux deux haut-parleurs à son surround intégrés et orientés vers l’avant, qui délivrent une expérience audio claire et nette pour les usages multimédias.

En visioconférence, vous pourrez compter sur les deux microphones pouvant capter la voix jusqu’à 5 mètres de distance. Les sons ambiants sont filtrés grâce à la technologie AI audio, ce qui permet de converser même dans des environnements bruyants. Plus besoin de casque pour vos réunions !

Le pavé tactile extra-large du HUAWEI MateBook 16 est plus pratique pour naviguer et travailler sur des logiciels de création. Son toucher est aussi plus doux et confortable grâce à une surface en verre poli fabriquée sur mesure. Pour déverrouiller l’ordinateur plus rapidement tout en conservant une couche sécurité, le bouton d’alimentation intègre un lecteur d’empreinte digitale pour l’authentification biométrique.

Enfin, HUAWEI excelle avec son écosystème logiciel riche en possibilités. Le Mode Super Connectivité booste la productivité en améliorant la collaboration multi-écrans. Un simple glisser-déposer dans l’interface suffit à connecter les appareils entre eux et à bénéficier ainsi de fonctions avancées. On peut accéder aux fichiers d’un autre terminal, transférer les appels en un clic, partager des fichiers et documents en toute simplicité… un système intelligent pour gagner du temps au quotidien.

Ce qu’il faut savoir sur l’offre de lancement

Trois packs comprenant un HUAWEI MateBook 16 sont proposés par HUAWEI sur son site officiel. Les avantages de l’offre de lancement sont valides jusqu’au 22 avril 2022, date de fin de la promotion.

Pour 1349,99 euros , vous obtenez le modèle de HUAWEI MateBook 16 avec Ryzen 7, un moniteur externe HUAWEI MateView GT de 27 pouces avec définition QHD 1440p et fréquence de rafraîchissement 165 Hz, ainsi qu’un adaptateur multiport compact HUAWEI MateDock 2 disposant de ports HDMI, VGA, USB-A et USB-C.

, vous obtenez le modèle de HUAWEI MateBook 16 avec Ryzen 7, un moniteur externe HUAWEI MateView GT de 27 pouces avec définition QHD 1440p et fréquence de rafraîchissement 165 Hz, ainsi qu’un adaptateur multiport compact HUAWEI MateDock 2 disposant de ports HDMI, VGA, USB-A et USB-C. Pour 1 199,99 euros , le même HUAWEI MateBook 16 Ryzen 7 est disponible à un prix plus bas grâce à une réduction immédiate de 150 euros. Dans ce cas, c’est une souris sans fil HUAWEI BT Mouse II qui est offerte avec l’ordinateur.

, le même HUAWEI MateBook 16 Ryzen 7 est disponible à un prix plus bas grâce à une réduction immédiate de 150 euros. Dans ce cas, c’est une souris sans fil HUAWEI BT Mouse II qui est offerte avec l’ordinateur. À 999,99 euros au lieu de 1199,99 euros via une réduction immédiate de 200 euros, vous avez l'opportunité d’acquérir le HUAWEI MateBook 16 équipé d’un processeur Ryzen 5. Là encore, une souris HUAWEI BT Mouse II gratuite est incluse.

De plus, pour l’achat de l’un de ces packs, vous pouvez ajouter à votre panier d’autres accessoires et périphériques de l’écosystème HUAWEI à tarif réduit : des écouteurs sans fil HUAWEI FreeBuds 4i à 49,99 euros, un clavier HUAWEI Ultra SIim Keyboard à 59,99 euros, ou encore une enceinte portable Sound Joy à 99,99 euros.

Cet article a été rédigé en partenariat avec HUAWEI.