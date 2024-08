Huawei lance le MateBook GT 14, son PC portable le plus rapide avec écran OLED

Huawei vient de dévoiler un nouveau PC portable, le MateBook GT 14. Ce dernier est positionné comme une machine beaucoup plus performante que les autres ordinateurs de la marque.

Huawei lance le MateBook GT 14, un ordinateur portable de 14 pouces tournés vers la puissance, contrairement à la plupart des autres PC du fabricant chinois. Au cœur du MateBook GT 14 se trouve le processeur Intel Core Ultra 9 185H. Cette puce Meteor Lake affiche un nombre impressionnant de 16 cœurs et 22 threads, configurés avec 6 P-Cores, 8 E-Cores et 2 LP-E Cores. Avec une fréquence de base de 2,3 GHz et la possibilité de monter en puissance jusqu'à 5,1 GHz, ce processeur est conçu pour gérer les tâches les plus exigeantes avec facilité.

Ce qui distingue le MateBook GT 14, c'est la décision de Huawei de repousser les limites de la puissance délivrée. Alors que le processeur Intel Core Ultra 9 185H standard est généralement évalué à 55 W, et que certains mini-PC atteignent 80 W, Huawei a mis les bouchées doubles. Le MateBook GT 14 prend en charge l'intégralité de la puissance nominale de 115 W, libérant ainsi le véritable potentiel de cette puce Meteor Lake. Cette puissance sans précédent est rendue possible par la technologie Super Turbo 3.0 de Huawei, qui garantit des performances optimales lorsque vous en avez le plus besoin.

Des visuels à la pointe de la technologie et un espace de stockage généreux

Le MateBook GT 14 ne se contente pas d'impressionner sous le capot. Il est doté d'un superbe écran OLED de 14,2 pouces avec une définition nette de 2,8K (2 880 x 1 920 pixels). Cet écran offre un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui garantit des images fluides, que vous jouiez ou que vous travailliez sur des projets visuels complexes. Avec une luminosité maximale de 1 000 nits et la prise en charge de 1,07 milliard de couleurs, l'écran promet une reproduction vibrante et précise des couleurs.

L'ordinateur portable offre des configurations avec jusqu'à 32 Go de RAM et un spacieux SSD PCIe 4.0 de 2 To, ce qui est finalement assez peu commun pour un ordinateur de seulement 14 pouces.

Design épuré et connectivité

Malgré sa puissance interne, le MateBook GT 14 conserve une apparence élégante, comme le Matebook 14 classique. L'ordinateur portable est doté d'un corps métallique ultrafin en forme de coin, avec une ligne de taille nette et précise. Disponible en Moonlight Silver et Space Gray, il est doté d'un logo Huawei lumineux à l'arrière qui s'illumine lorsque l'ordinateur est ouvert. L'appareil est également doté d'un miroir incurvé qui crée un effet de traînée d'étoiles à l'ouverture ou à la fermeture de l'ordinateur portable.

La partie connectique est assez complète, avec notamment de l’USB-C, du Thunderbolt 4, de l’HDMI et un emplacement pour carte SD. L'ordinateur portable prend également en charge un dock eGPU externe avec un TDP évalué à 75 W, bien que les détails sur les configurations GPU spécifiques n'aient pas encore été révélés. Nous n’avons ici pas droit à une carte graphique dédiée, dommage.

Pour gérer la chaleur générée par ses composants haute performance, Huawei a mis en place un système de refroidissement sophistiqué. Le MateBook GT 14 est doté d'une nouvelle structure d'échappement arrière, de ventilateurs à aileron de requin de deuxième génération et d'une prise d'air à matrice de points à dix mille trous. La star du spectacle, cependant, est la technologie de refroidissement au graphène métallisé, qui promet une dissipation efficace de la chaleur, même sous de lourdes charges.

Huawei a doté le MateBook GT 14 d'une suite de fonctions d'IA conçues pour améliorer la productivité et l'expérience utilisateur. L'espace IA comprend des fonctionnalités telles que AI Minutes, qui permet d'enregistrer et de résumer des réunions, et AI Subtitles pour une traduction en temps réel lors d'appels internationaux. Il y a aussi AI Eyes, qui optimise votre apparence pendant les vidéoconférences.

Enfin, pour rester productif en déplacement, le MateBook GT 14 est équipé d'une batterie au lithium-polymère de 70 Wh. Le PC est surtout fourni avec un chargeur au nitrure de gallium de 140 W, qui permet une charge ultra-rapide. Huawei affirme que 10 minutes de charge suffisent à fournir jusqu'à 3 heures de travail.

Prix et disponibilité

Le Huawei MateBook GT 14 est disponible en pré-commande sur le site officiel de Huawei. Les prix commencent à 7 499 yuans (environ 963 euros) pour le modèle de base avec un processeur Intel Core Ultra 5, 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Le modèle haut de gamme équipé du processeur Intel Core Ultra 9, de 32 Go de RAM et de 2 To de stockage est proposé au prix de 10 999 yuans (environ 1412 euros). Il reste maintenant à voir si ceux-ci arriveront ou non chez nous.