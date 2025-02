HUAWEI FreeArc : des écouteurs open-ear alliant confort et son exceptionnel

Huawei dévoile ses nouveaux écouteurs FreeArc, un modèle open-ear pensé pour ceux qui veulent écouter leur musique tout en restant attentifs à leur environnement. Avec un design ergonomique et une qualité audio optimisée, ils sont en prime proposés avec 20€ de réduction au lancement.

Le marché des écouteurs évolue, et Huawei entend bien marquer les esprits avec ses nouveaux HUAWEI FreeArc. Après le succès des FreeClip, la marque poursuit son avancée dans l’audio open-ear, une technologie qui permet d’écouter sa musique tout en restant conscient de son environnement.

Design ergonomique, qualité sonore optimisée et autonomie solide : les FreeArc promettent une expérience pensée pour les sportifs comme pour les professionnels en quête d’un confort prolongé.

Confort, son et endurance : les Huawei FreeArc ont tout pour plaire

Huawei a mené plus de 10 000 analyses ergonomiques pour concevoir les FreeArc et garantir un confort adapté à toutes les morphologies. Grâce à son C-Bridge Design, ces écouteurs offrent un maintien optimal, que vous soyez en pleine séance de sport, en déplacement ou au bureau. Chaque détail a été pensé pour offrir un confort absolu dans tous vos mouvements.

Le revêtement en silicone liquide, un matériau à la fois haut de gamme et respectueux de la peau, renforce encore cette sensation de confort. Il permet un port prolongé sans pression excessive sur l’oreille, offrant une expérience d’écoute agréable tout au long de la journée, et ce, qu’importe votre activité.

La qualité audio, elle, repose sur un haut-parleur haute sensibilité de 17 x 12 mm, associé à un système d’algorithmes avancés pour optimiser les basses et les aigus. Contrairement à de nombreux modèles ouverts qui souffrent de fuites sonores, Huawei a intégré un Reverse Sound Waves System, une technologie qui dirige précisément le son vers le conduit auditif tout en réduisant les pertes vers l’extérieur. Résultat : un son équilibré et immersif, même à faible volume.

Cette conception en fait un choix idéal pour les amateurs de sport en extérieur, offrant une expérience d’écoute immersive tout en maintenant une parfaite conscience de l’environnement. Que ce soit pour courir, faire du vélo ou simplement marcher en ville, les FreeArc assurent un équilibre parfait entre musique et sécurité.

Autre atout, leur résistance à l’eau et à la poussière certifiée IP57. Pensés pour accompagner les utilisateurs dans toutes leurs activités, les FreeArc supportent la pluie, la sueur et les environnements poussiéreux sans compromettre leur fonctionnement. Couplés à une autonomie de 7 heures en écoute seule et jusqu’à 28 heures avec le boîtier, ils s’adressent aux sportifs réguliers, aux travailleurs en mobilité et à tous ceux qui recherchent un compromis entre immersion et sécurité auditive.

Une remise de 20€ pour bien démarrer avec les FreeArc

À l’occasion du lancement des FreeArc, Huawei propose une remise de 20€ pour les premiers acheteurs. Avec le code A20FREEARC, les écouteurs sont ainsi disponibles pour seulement 99,99€ au lieu de 119,99€. Ils passent donc sous la barre des 100€, un prix mini pour un modèle qui se veut premium. L’offre inclut également la livraison gratuite (avec expédition dès le 5 mars pour la sortie des écouteurs) et le service Huawei Loss Care, garantissant la remise d’un écouteur de rechange en cas de problème durant les 12 premiers mois.

Si vous cherchez des écouteurs confortables, bien conçus et adaptés à une utilisation quotidienne sans vous couper du monde, les HUAWEI FreeArc méritent clairement le détour. Leur design ergonomique, leur qualité audio optimisée et leur autonomie solide en font un excellent choix pour le sport, le travail ou les déplacements. Avec la remise de 20€ à leur lancement, c'est le moment idéal pour les essayer et voir si l’expérience open-ear vous convient !

