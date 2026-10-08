HONOR fabrique désormais des vélos, et le sien change de vitesse à votre place

HONOR a bâti sa réputation sur les smartphones et les objets connectés. Le constructeur chinois change de registre avec le CHOICE ADO Air 20 Pro, un vélo électrique pliant lancé le 8 octobre. La transmission y passe les rapports toute seule, le cycliste se contente de pédaler.

velo honor

Chez les fabricants de smartphones, les catalogues débordent largement des écrans de poche. Montres, écouteurs, téléviseurs, la liste s’allonge chaque année. HONOR suit cette trajectoire depuis trois ans, et la marque avait déjà greffé un gimbal motorisé sur son Robot Phone. Aujourd’hui, le pas franchi dépasse le rayon téléphonie.

Vendu 1 699,90 euros en France, le CHOICE ADO Air 20 Pro de HONOR cible les trajets du quotidien. La firme chinoise mène plusieurs chantiers de front, et son Magic 9 a inauguré un capteur selfie de forme carrée. Côté châssis, le cadre en aluminium se replie en trois étapes, en dix secondes. Replié, il mesure 900 x 430 x 670 mm. Le tout pèse 21 kg.

Une courroie en carbone remplace la chaîne sur le vélo électrique de HONOR

Au cœur du HONOR CHOICE ADO Air 20 Pro, un moteur arrière BAFANG H700 de 250 W travaille avec une transmission automatique à deux vitesses. Dans les côtes comme au démarrage, la boîte retient le petit braquet, là où le couple compte le plus. Dès que le rythme grimpe, elle bascule sur le grand. Deux capteurs mesurent la pression exercée sur les pédales et ajustent l’assistance en quelques millisecondes.

Sur le HONOR CHOICE ADO Air 20 Pro, une courroie en fibre de carbone remplace la chaîne métallique. Silencieuse et insensible à la rouille, elle se passe de lubrification et tiendrait jusqu’à 10 000 km selon la marque. Devant, une fourche suspendue se verrouille pour retrouver du rendement sur le bitume lisse. Les freins hydrauliques adoptent des disques de 160 mm, les pneus de 20 pouces reçoivent des bandes réfléchissantes.

Un écran couleur de 2,4 pouces affiche la vitesse, le kilométrage et le niveau de charge. Logée dans la tige de selle, la batterie de 370 Wh se retire pour la recharge, avec une autonomie annoncée à 100 km dans le meilleur des cas. Une carte NFC déverrouille le HONOR CHOICE ADO Air 20 Pro, l’application ADO EBIKE gère les modes ECO et SPORT. Jusqu’au 8 novembre, le vélo se vend en coloris Grey à 1 499,90 euros, remise de lancement comprise.


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