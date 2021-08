Honor dément : le Magic3 n’est pas un clone du futur Huawei Mate 50

Honor a tenu à mettre les point sur les i : le Magic3, son nouveau flagship, n'est pas une version rebrandée du futur Mate 50 de Huawei. Indépendante de son ancienne maison mère, la marque chinoise assure que le smartphone est uniquement le fruit du travail de ses équipes.

Il y a quelques jours, Honor a levé le voile sur deux nouveaux smartphones haut de gamme : les Magic3, Magic3 Pro et Magic3 Pro+. Avec ces deux nouveaux téléphones, la firme ambitionne de séduire les férus de photographie. On trouve d'ailleurs un immense bloc photo dorsal composé de 3 ou 4 capteurs, dont un objectif de 50 mégapixels et un module de 64 mégapixels.

Dans la foulée de la présentation, Zhao Ming, PDG de Honor, a donné une conférence de presse, rapporte MyDrivers. Lors de celle-ci, le dirigeant a été interrogé sur les liens du Magic3 avec les smartphones en développement chez Huawei. Un journaliste chinois a ainsi demandé si le Magic3 était similaire au Mate 50, l'un des futurs fleurons de Huawei, dont la sortie serait reportée à 2022. Historiquement, les smartphones des deux marques ont toujours été très proches. Les téléphones Honor s'imposaient souvent comme des versions moins chères des flagships de Huawei.

Honor assure avoir développé le Magic3 en toute indépendance

Zhao Ming a démenti l'éventuelle proximité du Magic3 avec le Mate 50 en rappelant que Honor est désormais indépendant de Huawei. Acculé par les sanctions américaines, le groupe chinois s'est résolu à vendre sa filiale en novembre dernier. “Depuis le 17 novembre, nous sommes deux entreprises indépendantes. Les deux entreprises ont effectué l'expansion de leurs activités, la recherche et le développement et d'autres travaux connexes dans le cadre de leurs propres stratégies de développement des affaires. Nous entretenons de bonnes relations les uns avec les autres”, explique Zhao Ming.

Le Magic3 n'est donc pas le fruit du travail des employés de Huawei.“Nous devrions rendre hommage à l'équipe de R&D d'Honor située à Pékin pour avoir fait le Honor Magic 3”, poursuit le PDG de Honor, assurant que le développement du smartphone a débuté en décembre dernier, juste après la scission avec Huawei. Néanmoins, on ne peut s'empêcher de remarquer des similarités de design entre les téléphones Honor sortis cette année et les smartphones signés Huawei. Les équipes de développement travaillent malgré tout avec un historique similaire.

Source : MyDrivers