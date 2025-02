GTA 5 : une mise à jour majeure gratuite arrive le 4 mars pour les joueurs PC

Rockstar Games annonce une évolution significative pour la version PC de Grand Theft Auto V. Le 4 mars prochain, les joueurs bénéficieront gratuitement d'une mise à jour apportant de nombreuses améliorations techniques et de contenu.

Après avoir annoncé l’arrivée de changements massifs à la fin de l’année dernière pour GTA 5, Rockstar nous dit enfin quand ceux-ci seront disponibles : le 4 mars prochain. Cette mise à jour alignera la version PC sur les versions PlayStation 5 et Xbox Series X/S, tout en introduisant des fonctionnalités exclusives. Les joueurs pourront notamment profiter de l'illumination globale et de l'occlusion ambiante en ray tracing, ainsi que des ombres et reflets ray-tracing déjà présents sur consoles. Le support des technologies NVIDIA DLSS 3 et AMD FSR 1/3 est également au programme, promettant des gains de performances substantiels.

Au-delà des améliorations graphiques, cette mise à jour enrichira considérablement l'expérience de jeu. De nouveaux véhicules et améliorations seront disponibles chez Hao's Special Works, tandis que l'ajout d'animaux dans l'environnement offrira de nouvelles activités comme le défi quotidien de photographie animalière. Les joueurs PC auront également accès à l'abonnement GTA+, jusqu'ici réservé aux consoles.

Des performances optimisées pour une expérience fluide

L'accent est mis sur l'optimisation des performances. Les temps de chargement seront réduits grâce à l'utilisation des SSD et de la technologie DirectStorage. Le support des définitions et taux de rafraîchissement plus élevés est également prévu, de même que la prise en charge de la manette DualSense avec ses gâchettes adaptatives. L'audio n'est pas en reste avec l'intégration du Dolby Atmos pour une immersion sonore accrue.

Rockstar a pensé à tous les joueurs en maintenant le support de l'ancienne version pour ceux dont le matériel ne répondrait pas aux nouvelles exigences minimales. Cependant, les deux versions ne seront pas compatibles en multijoueur, obligeant les joueurs à s'assurer d'utiliser la même version pour jouer ensemble.

Rockstar aura mis beaucoup de temps avant de faire ce cadeau à sa communauté PC, mais ceux-ci peuvent enfin bénéficier d’une expérience renouvelée sur Grand Theft Auto 5 près de 12 ans après sa sortie initiale. Elle permettra aux joueurs de redécouvrir Los Santos et Blaine County sous un nouveau jour, en attendant des nouvelles de Grand Theft Auto 6.