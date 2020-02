Gran Turismo 7 : Polyphony Digital se concentre maintenant sur l’épisode PS5 de la série

Polyphony Digital, l’un des studios internes de Sony Interactive, a démarré le développement du septième opus canonique de Gran Turismo. Cet épisode sortira naturellement sur PlayStation 5. Conséquence, le studio japonais réduira la voilure sur Gran Turismo Sport.

Chaque génération de PlayStation a eu le droit à son Gran Turismo (voire même plusieurs pour certains consoles). La célèbre série de jeux de simulation automobile, qui officie depuis 1998 sur PlayStation, a déjà été déclinée huit fois, sans compter les fausses previews (comme Gran Turismo 4 Prologue), les versions « 2.0 » (comme Gran Turismo 5 XL Edition) et les épisodes « concept » (comme Gran Turismo Concept 2001 Tokyo). Il est donc logique que la future PlayStation 5 soit également concernée.

Il semble d’ailleurs que le développement du jeu ait déjà commencé dans les locaux de Polyphony Digital, le studio interne de Sony Interactive en charge de la licence. Le producteur de la série, Kazunori Yamauchi, a publié un message sur son compte Twitter indiquant que les mises à jour pour le dernier opus en date, Gran Turismo Sport sur PlayStation 4, seront cette année moins fournies et moins nombreuses (la prochaine est d’ailleurs programmée pour la semaine prochaine). Et ce n’est évidemment pas à cause du coronavirus.

Le jeu des vases communicants

La raison est simple : c’est le jeu des vases communicants. L’équipe actuellement en charge de Gran Turismo Sport va être réduite progressivement pour renforcer celle qui a démarré le développement du prochain opus. Ainsi, la production de Gran Turismo 7 va s’accélérer jusqu’à la sortie du jeu. Rappelons que Gran Turismo 7 sera particulièrement ambitieux, puisqu’il intègrerait, outre ses modes classiques, un nouveau mode pour jouer avec le PlayStation VR. Voilà qui pourrait donner une bonne raison à certains joueurs d’acheter le casque de réalité virtuelle (si ce n’est pas déjà fait).

Reste à savoir s’il sera prêt pour la sortie de la console. Selon certaines rumeurs, Gran Turismo 7 pourrait faire partie des jeux disponibles au lancement de la console, un événement prévu en fin d’année, quelques semaines avant les fêtes de fin d’année. Elle sera bien évidemment accompagnée de quelques jeux pour profiter des avancées technologiques. Gran Turismo 7 serait présent, ainsi qu’une version 4K de PUBG, GTA VI (exclusif à la console pendant quelques semaines), un jeu Harry Potter, un nouvel opus de Battlefield ou encore le prochain Assassin’s Creed.