Google va bannir du Play Store les applications de type “Sugar Daddy”

Google a mis à jour les conditions d’utilisation du Play Store sur les contenus à caractère sexuel. L’un des changements concerne les applications de rencontre type « Sugar Daddy » qui seront bannies du Play Store à partir du 1er septembre parce qu’elles font « la promotion de relations tarifées ».

Vous le savez, il existe de nombreuses règles pour qu’une application soit acceptée sur le Play Store. Ce sont les fameuses conditions d’utilisation qui sont souvent évoquées pour expliquer pourquoi certaines applications apparaissent dans la boutique applicative et pourquoi certaines en sont bannies, comme le très célèbre Fortnite. Ces règles couvrent de nombreux domaines : contenu non autorisé, logiciels malveillants, usurpation d’identité, propriété intellectuelle, logiciels indésirables sur mobile, confidentialité, tromperie, utilisation abusive, monétisation, famille, promotion, spam, etc.

Régulièrement, ces règles sont mises à jour pour s’adapter à certaines tendances et répondre à certaines préoccupations. Cette semaine, Google annonce la mise en place prochaine de nouvelles règles ou de règles modifiées. Certaines entreront en vigueur le 1er septembre 2021. Soit dans un mois. Et l’une de celles-ci concerne les applications de rencontre. Et plus précisément les applications de type « Sugar Daddy ».

Google bannit du Play Store les applications de Sugar Dating

En effet, Google a mis à jour la rubrique du “règlement relatif au contenu inapproprié“. Une nouvelle restriction va être mise en place « sur les contenus à caractère sexuel, en bannissant notamment les contenus faisant la promotion des relations tarifées ». Et plus précisément le « Sugar Dating ». À partir de cette date, toutes les applications de ce type seront supprimées du Play Store. Cela ne veut pas dire qu’elles ne fonctionneront plus. Cela veut simplement dire que le Play Store ne proposera plus de les installer sur un smartphone ou d’appliquer des mises à jour à partir du 1er septembre.

Pour bien comprendre ce changement, un petit rappel de ce qu’est un « Sugar Daddy » (qui peut aussi bien être un homme qu’une femme). Il s’agit d’une personne qui va offrir un joli cadeau à son/sa partenaire avec qui elle souhaite avec une relation (platonique… ou plus si affinités). Une pratique que certains appellent relation transactionnelle (d’autres préféreront des termes plus explicites, mais nous souhaitons rester ici neutres, sans jugement de valeur). Il existe aujourd’hui de nombreuses applications sur le Play Store qui propose de mettre en relation les « Sugar Daddies » et des partenaires potentiel(le)s. Et certaines ont été téléchargées plusieurs millions de fois.

Si les applications de Sugar Dating ne cachent pas leur objectif, la pratique n'est pas limitée à celle-ci. Il est de notoriété publique que les applications de rencontre, dont Tinder (pour ne citer que la plus connue), facilitent également les relations transactionnelles. Sans parler des réseaux sociaux, dont Facebook. Cette modification du Play Store sera-t-elle est utile ? En partie oui, au moins pour protéger les plus jeunes et les plus fragiles. Et c'est certainement l'objectif souhaité par la firme.