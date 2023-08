Google Pixel : cette nouvelle fonction vous dit si votre smartphone a été piraté

Google lance une nouvelle fonctionnalité de sécurité pour sa gamme de smartphones Pixel. Elle permet de vérifier manuellement si votre mobile tourne avec une version saine d'Android ou si elle a été piratée.

Le piratage de smartphones Android peut se produire de plusieurs façons. La plupart du temps, l'infection par un malware se fait via une application frauduleuse qui ressemble à une vraie. Mais il est possible que ce soit le système Android lui-même qui soit compromis, avant même que vous n'ayez votre mobile en main. C'est ce qu'on appelle les attaques sur les chaînes d'approvisionnement logicielles. Pour les contrer, Google annonce une nouvelle fonctionnalité sur sa gamme de mobiles Pixel, la transparence binaire.

Google rappelle que “les chaînes d'approvisionnement logicielles sont de plus en plus vulnérables aux attaques allant des clés de signature compromises à l'injection de code clandestine en passant par une attaque interne”. La firme contrôle bien sûr son système Android (les “images d'usine”) avant qu'il ne soit déployé aux utilisateurs. La transparence binaire est une nouvelle manière de vérifier que votre Pixel tourne bien avec une version non piratée du logiciel.

La fonction Transparence binaire permet de dire si un smartphone Pixel de Google a été piraté

En lançant manuellement la fonction via la procédure dédiée, vous obtenez un “journal de transparence binaire”. Il est ensuite comparé aux données chiffrées que Google met à disposition sur ses images d'usine pour prouver mathématiquement que votre version d'Android n'a pas été piratée. “Il est impossible de modifier le journal de transparence pour qu'il corresponde à celui d'une version piratée sans que cela ne soit détecté”, précise l'entreprise.

La grande majorité des utilisateurs n'aura pas besoin d'effectuer cette vérification manuelle. Android possède déjà un système qui vérifie au démarrage que la version présente sur le mobile est authentique. Il est cependant toujours appréciable de disposer d'un garde-fou supplémentaire à une époque où les malwares peuvent toucher des millions d'appareils. Google ne précise pas si tous les modèles de Pixel sont concernés, mais on imagine sans mal qu'au moins les Pixel 6, Pixel 7 et les modèles à venir, Pixel 8 en tête, ainsi que toutes leurs variantes, en profitent.