Android : ce dangereux malware vole vos mots de passe et vos informations bancaires

Les hackers ont créé un malware imitant à la perfection des applications Android connues. Cela leur permet de voler les identifiants et les codes de double identification de leurs victimes.

Les spécialistes en cybersécurité de Check Point Research ont publié un article dans lequel ils révèlent l’existence d’un puissant malware sur Android appelé FluHorse. Ce dernier, apparu en mai 2022, se propage à travers une campagne de phishing par email, et il a pour objectif de subtiliser les mots de passe, les données bancaires des personnes ciblées et les codes de double authentification. Le procédé utilisé par les cybercriminels est on ne peut plus classique, mais son efficacité est dévastatrice.

À lire — Ces 10 malwares Android veulent pirater 1 milliard de smartphones

La victime reçoit un email sur son smartphone. Son objet est quelque peu alarmant, puisqu’il s’agit de régler de toute urgence une facture impayée. Pour ce faire, il lui est demandé de télécharger une application malveillante, qui ressemble trait pour trait à une application légitime. Ainsi, dans le cas de FluHorse, les pirates ont reproduit une application bancaire vietnamienne (VPBank Neo) ou encore un système de paiement de péages taiwanais.

Les pirates déploient une campagne de phishing sur les smartphones Android

D’après les analystes de CPR, les personnes ciblées jusqu’à maintenant sont des figures publiques en Asie du Sud Est, mais tout porte à croire que ce type de campagne peut être mené ailleurs dans le monde. À n'en pas douter, ce malware se retrouvera sur les supermarchés du Dark web. Il devrait intéresser nombre de hackers, car il se montre redoutable sous plusieurs aspects.

FluHorse imite trois applications téléchargées plusieurs millions de fois. Non content de voler les mots de passe et les codes de double authentification sur les téléphones infectés des victimes, le malware peut rester inactif pendant de longs mois, et ainsi échapper à la détection des antivirus et autres experts en cybersécurité. Une fois installées, les applications malveillantes demandent à accéder aux SMS afin de pouvoir intercepter les codes et identifiants de leurs victimes et de prendre possession de leurs comptes.

Source : Check Point Research