Google Photos : voici un premier aperçu de la nouvelle interface, plus moderne

Une capture d'écran de la nouvelle interface supposée de Google Photos fait apparaître de nombreux changements de design. L'UI paraît ainsi plus moderne, et sans doute aussi un peu plus pratique à utiliser.

Google s'apprête-t-il à opérer une grande refonte de l'interface de son application Photos ? C'est ce que semble indiquer une capture d'écran provenant de SurveyJunkey, un spécialiste des sondages et enquêtes d'opinions. Il était demandé aux participants d'indiquer quel design ils préfèrent entre deux interfaces de Google Photos. Un certain Arfus_UwU a fait fuiter les images sur Telegram, qui ont été relayées par Android Authority.

La capture d'écran nous donne un aperçu de la direction vers laquelle Google est en train de s'engager pour la remise au goût du jour de son application. On constate notamment la disparition de l'élément regroupant les onglets Photos, Collections et Rechercher. Il est remplacé par une barre de recherche inférieure flottante permettant de taper des mots-clés ou de poser une question pour retrouver rapidement ses photos et vidéos.

Google Photos bientôt plus moderne et pratique ?

On observe à côté de cette barre flottante un élément en forme de carré, avec les coins arrondis. Il s'agit sans doute d'un raccourci vers l'espace dédié aux Collections. On peut imaginer qu'une fois que l'utilisateur est sur l'écran de Collections, un appui ce même élément renvoie vers la galerie de photos, sur laquelle s'ouvre l'app.

Sur la nouvelle interface de Google Photos, les coins supérieurs de la grille de contenus sont arrondis. Le bouton pour sélectionner toutes les photos et vidéos d'une journée passe de droite à gauche. Le lieu et la date sont renseignées au milieu, et non plus à gauche. Les icônes de plusieurs options sont redessinées, et le logo monochrome de Google Photos prend la place du nom complet de l'appli.

En haut de l'écran, l'espace réservé aux photos automatiquement stylisées, aux souvenirs et journées à la une occupe plus d'espace que sur la version actuelle. Cela est justement rendu possible par le retrait de la barre d'onglets que l'on évoquait un peu plus tôt. La galerie de photos et de vidéos semble aussi profiter légèrement de ce gain d'espace pour afficher plus de contenu.

Source : Android Authority