Google Photos : retoucher ses vieilles photos va devenir encore plus rapide

Les nombreuses fonctions de retouche et d'édition de Google Photos sont sur le point d'être bien plus facilement accessibles depuis les Souvenirs de l'application.

Au cours des derniers mois et années, Google Photos a intégré de nombreux outils pour retoucher et modifier nos clichés, permettant de les améliorer sans trop d'efforts. Mais si l'expérience d'édition des photos est fluide et bien pensée au sein de la galerie principale (onglet Photos), elle l'est bien moins dans la section Souvenirs de l'application.

Les Souvenirs de Google Photos sont une fonctionnalité très appréciée pour revivre des journées ou voyages. Si la consultation de ses photos et vidéos via cette interface est plutôt pratique, ce n'est pas le cas de la retouche. Pour modifier un contenu depuis l'onglet Souvenirs, il faut actuellement appuyer sur le bouton des trois points verticaux pour ouvrir un menu, puis sélectionner “Voir cette journée”, ensuite retrouver la photo ou vidéo en question parmi toutes celles qui sont affichées, pour enfin être en mesure d'accéder au fameux bouton Modifier donnant accès aux fonctions d'édition.

Les outils d'édition mieux accessibles dans la section Souvenirs de Google Photos

La procédure est bien trop longue et complexe, et Google en a conscience. En farfouillant le code de la version 6.93 de l'application, Android Authority a repéré une nouvelle interface pour les contenus affichés dans Souvenirs. Celle-ci intègre directement un bouton d'édition, permettant de mettre les mains dans le cambouis bien plus rapidement, sans avoir à suivre toutes les étapes citées précédemment. Le bouton se trouve juste à gauche de celui des favoris.

Les utilisateurs vont gagner un temps précieux lorsqu'ils désirent retoucher leurs vieilles photos et vidéos mises en avant par Souvenirs. C'est d'autant plus utile que Google a récemment mis à disposition de puissants outils d'édition, notamment alimentés par l'intelligence artificielle, qui n'étaient pas disponibles à l'époque de la capture de ces contenus. Quand vous allez revisionner vos anciennes photos, vous allez donc pouvoir en améliorer le contraste, l'exposition ou la colorimétrie aussi simplement que si vous passiez par la galerie de l'application.

Source : Android Authority