Google Messages plante ? Voici des solutions pour résoudre le bug

Des utilisateurs rencontrent un problème avec Google Messages. L'application plante à l'ouverture et devient presque inutilisable. En attendant un correctif, des solutions de secours existent.

Un étrange bug touche Google Messages. Depuis quelques heures, l'application de messagerie plante systématiquement à l'ouverture sur le smartphone de certains utilisateurs. Le problème semble venir de chez Google, les victimes possédant un mobile de marques différentes et étant abonnés à des opérateurs distincts.

Il reste possible de répondre à un message depuis l'espace de notification ou depuis une bulle de chat. Mais Google Messages ne répond plus quand on essaie d'ouvrir l'app en plein écran sur son appareil. Autant dire que les possibilités sont limitées et que l'expérience devient compliquée.

Comment résoudre le bug Google Messages

“Je ne peux littéralement pas utiliser mes messages texte à moins que quelqu'un ne m'envoie un SMS en premier ou que j'accède à mes contacts et c'est tellement frustrant parce que je refuse d'utiliser l'application de messagerie Samsung !”, témoigne par exemple un utilisateur sur Reddit.

D'après les constatations de 9To5Google, c'est la version 20250805_00_RC00 de Google Messages qui cause tous ces soucis. Les solutions de dépannage classiques dans ce genre de cas, comme vider la cache de l'appli ou redémarrer le smartphone, ne fonctionnent pas. En attendant qu'un correctif ne soit publié par Google, que ce soit côté serveur ou via une nouvelle mise à jour, vous pouvez réaliser quelques manipulations afin de tenter de résoudre le problème par vous-même.

Un utilisateur explique que son application n'est plus buguée après avoir installé la version bêta de Google Messages, puis avoir quitté le programme bêta pour réinstaller la dernière version stable de la plateforme. Les résultats ne sont pas garantis, car d'autres personnes ont testé cette technique, qui n'a pas fonctionné chez eux.

Vous pouvez aussi désinstaller les mises à jour de Google Messages pour réinitialiser l'app aux paramètres d'usine (en passant par l'option Informations sur l'appli puis en appuyant sur les trois boutons à la verticale en haut à droite), puis réinstaller la mise à jour. Cette opération a été couronnée de succès chez plusieurs utilisateurs.