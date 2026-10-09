Google coupe une protection d’urgence sur ces deux Pixel Watch, ce sera payant ensuite

Les montres connectées les plus anciennes perdent peu à peu des fonctions pensées pour la sécurité. En version LTE, les Google Pixel Watch 2 et 3 voient disparaître un dispositif d’urgence resté gratuit jusqu’ici. Le couperet tombera en décembre, et il faudra alors payer pour garder le service.

Google Pixel Watch 3

Au poignet, la montre connectée a dépassé depuis longtemps le simple affichage de l’heure. Désormais, les fabricants y logent des systèmes de secours capables d’alerter des proches après une chute ou un malaise. Ces fonctions comptent dans la décision d’achat. Google avance vite sur ce terrain et élargit sa famille d’appareils portés, puisque le prix français de son nouveau bracelet connecté Fitbit Edge est déjà connu. Encore faut-il que ces garanties durent. Le constructeur décide seul de leur durée de vie.

Côté logiciel, les montres de la marque avancent dans les deux sens. Une mise à jour de septembre a enrichi le suivi santé des Pixel Watch 3, 4 et 5. D’autres appareils, plus anciens, prennent la direction inverse. Google a prévenu le 8 octobre les porteurs de ses modèles cellulaires de 2023 et 2024 qu’une protection quittera bientôt leur poignet.

Les Pixel Watch 2 et 3 LTE perdront leurs appels de secours sans forfait le 12 décembre

Sur son forum d’assistance, Google a détaillé la fin de Safety Signal. Il regroupe les appels et les messages de secours lancés depuis le poignet, sans abonnement opérateur distinct. L’alerte partait de la montre, même loin du smartphone. Seules les Pixel Watch 2 et 3 équipées de la 4G perdent cette possibilité. Les versions Wi-Fi n’y ont jamais eu accès. Aucune solution de remplacement gratuite n’a été annoncée. Pour justifier cet arrêt, la firme de Mountain View évoque l’évolution de ses capacités de connectivité et fixe la coupure au 12 décembre.

Chaque porteur concerné recevra un e-mail puis une notification trente jours avant l’échéance. Pendant cette période de transition, le dispositif continuera de fonctionner comme avant. Jusqu’au 12 décembre, rien ne change. Ensuite, le SOS d’urgence, la détection de chute et Safety Check resteront accessibles sur ces Pixel Watch, à condition de disposer d’un forfait mobile ou d’une eSIM chez un opérateur compatible. La marque renvoie donc ses anciens utilisateurs vers une dépense mensuelle pour un service inclus jusqu’ici. Du côté des montres plus récentes, rien ne bouge.


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