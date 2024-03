Google Chrome renforce ses systèmes de protection contre le phishing

La dernière mise à jour de Google Chrome introduit une protection en temps réel contre le phishing, grâce à l'amélioration de l'outil Safe Browsing. Cette nouveauté promet une détection des menaces accrue de 25% et une navigation plus rapide, sans compromettre la confidentialité des utilisateurs.

Google Chrome poursuit son développement avec des mises à jour axées sur l'efficacité et la sécurité. Les récentes innovations, comme une méthode améliorée pour la prévisualisation des liens, visent à simplifier la navigation quotidienne. Ces ajustements sont conçus pour répondre aux besoins évolutifs des utilisateurs, en offrant des outils plus intuitifs et réactifs.

Parallèlement, Chrome intensifie ses efforts pour protéger les utilisateurs contre les menaces en ligne. En introduisant des fonctionnalités avancées pour sécuriser les réseaux domestiques, le navigateur s'adapte aux défis actuels de la cybersécurité. Ces mises à jour reflètent un engagement envers la protection de la vie privée et la sûreté des données, soulignant la responsabilité de Google dans la sécurisation de l'environnement numérique de ses utilisateurs.

La nouvelle version de Google Chrome est 25% plus efficace dans la détection des menaces en ligne

Google Chrome intensifie la lutte contre le phishing avec sa récente mise à jour, en adoptant une vérification des menaces en temps réel lorsque vous naviguez sur de nouveaux sites. Cette avancée s'appuie sur l'outil Safe Browsing en mode de protection standard, qui auparavant se basait sur une liste locale de menaces actualisée toutes les 30 à 60 minutes. Désormais, cette protection consulte instantanément les listes de menaces hébergées sur les serveurs de Google, réduisant ainsi le risque face à des URL de phishing éphémères pouvant apparaître et disparaître en moins de 10 minutes.

Google reconnaît que cette méthode requiert davantage de ressources informatiques, mais assure avoir optimisé le processus pour maintenir une navigation fluide et rapide. Cette fonctionnalité est déployée en premier lieu sur les versions de bureau et iOS de Chrome, avec une extension prévue pour Android plus tard dans le mois. Les utilisateurs d'iOS bénéficieront également d'améliorations du gestionnaire de mots de passe intégré, qui signalera désormais non seulement les mots de passe compromis mais aussi ceux considérés comme non sécurisés.

