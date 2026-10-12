Gemini Live accueillerait un bouton bien pratique pour les amateurs de discrétion

Google retouche en continu Gemini Live, son mode conversationnel sur mobile. La dernière version de l’application Android cache une interface entièrement redessinée, encore invisible à l’écran. Un bouton inédit y réglerait le souci des conversations en public.

Les assistants vocaux occupent une place grandissante sur Android. Parler à son téléphone remplace peu à peu la saisie au clavier, dans la voiture comme à la maison. La bascule vers Gemini se fait désormais sans alternative sur nos smartphones. Au bureau, dans la rue ou dans les transports, cette façon de faire se heurte vite à la présence des autres. Reste un terrain hostile, celui des lieux publics où personne n’a envie de s’entendre répondre à voix haute.

Dans le code de l’application Google pour Android, les fonctions en préparation laissent souvent des traces. Une précédente analyse annonçait déjà un clavier intégré au mode conversationnel. Depuis le mois d’août, l’assistant vocal a reçu plusieurs nouveautés successives, et chaque mise à jour laisse derrière elle des éléments encore désactivés. La version 17.65.17 va plus loin. Elle contient une refonte visuelle complète, restée invisible pour le grand public.

Gemini Live afficherait un bouton muet à côté de sa nouvelle animation vocale

Selon Android Authority, la pastille posée en bas de l’écran change de dessin dans cette version de travail. Son animation adopte un tracé plus fin pour accompagner la captation de la voix. Sur les captures obtenues, la bande sonore occupe moins de hauteur qu’auparavant. Près du coin supérieur droit apparaît une icône de haut-parleur. Un appui couperait la réponse de Gemini Live sans modifier le volume général du téléphone.

Pour lire sans écouter, il faut aujourd’hui activer les sous-titres puis baisser le son du mobile. Rien d’insurmontable, la routine agace quand même. Cette version de test se montre encore incomplète. La démonstration filmée dévoile un écran parfaitement muet, incapable de traiter la moindre question. Le partage de vidéo comme celui de l’affichage ont disparu de l’interface, alors que Gemini Live les propose déjà.

Rien ne garantit la sortie de ces nouveautés. Ce type d’analyse expose du code en chantier, parfois abandonné en route. Gemini Live a pourtant déjà reçu un mode vidéo éphémère, puis la saisie au clavier, au fil de mises à jour enchaînées depuis la fin de l’été. Côté calendrier, Google n’a fixé aucune date. Dans le métro, les habitués espèrent que ce bouton suivra le même chemin.