Garmin Forerunner 255 : 57% de réduction sur la smartwatch préférée des coureurs

La plupart des montres connectées proposent des fonctionnalités adaptées aux sportifs. Mais si vous faites du sport régulièrement, il est indispensable de choisir un modèle spécialement conçu pour votre pratique sportive. La Garmin Forerunner 255 est ainsi parfaite pour les coureurs. Et elle est en ce moment en promotion à prix cassé.

Garmin Forerunner 255

Rien ne sert de courir, il faut partir à point… avec une montre connectée qui vous aidera à progresser jour après jour. Il existe de nombreux modèles qui peuvent vous aider à suivre votre évolution comme l’incontournable Apple Watch. Mais si vous voulez une montre réellement adaptée à la course à pied, nous vous conseillons de choisir plutôt un modèle comme la Garmin Forerunner 255. En plus, elle bénéficie en ce moment d’une baisse de prix colossale de 200 euros.

Pour profiter de cette offre, il faut vous rendre sur AliExpress. Jusqu’au 7 octobre, c’est le Local Day. Pendant cette période, vous pouvez trouver de nombreux produits en promotion. Et pour profiter des prix les plus bas, vous pouvez ajouter en plus l’un de ces codes promo :

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  • PHD60 : 60 € de réduction dès 475 € d’achat

Ainsi, la Garmin Forerunner 255 est affichée à 170 euros au lieu de 350 euros. Et en ajoutant le code promo PHD20, son prix baisse de 20 euros supplémentaire et passe ainsi à seulement 150 euros. En plus, vous bénéficiez de la livraison gratuite et rapide avec un envoi directement depuis la France.

Pourquoi choisir la montre connectée Garmin Forerunner 255 pour faire du sport ?

La Garmin Forerunner 255 intègre 30 profils de sports dont, bien évidemment la course à pied, mais aussi la marche, le cyclisme, la natation ou même le ski. Et avec le mode multisports, vous pouvez suivre plusieurs sports les uns après les autres. C’est particulièrement intéressant pour les triathlètes par exemple.

Au niveau des capteurs, on profite d’un GPS multibande qui permet d’avoir un positionnement précis. La smartwatch est aussi capable de suivre votre fréquence cardiaque, votre taux d’oxygène dans le sang (SpO₂) et votre VO₂ max. Ce sont des informations indispensables pour évaluer votre état de forme et ainsi suivre votre progression.

Grâce à cela, la Garmin Forerunner 255 offre une fonctionnalité de coaching sportif très pratique qui vous suggère des entraînements adaptés à votre niveau. Vous pourrez même connaitre la qualité de vos nuits et votre état de stress. Ce sont deux éléments qui peuvent perturber votre préparation et qui sont donc pertinents à checker régulièrement.

Finissons sur une dernière bonne note : l’autonomie. Vous avez jusqu’à 14 jours d’utilisation entre deux charges. Vous n’avez donc qu’à vous soucier de la recharger deux fois par mois.


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