Gare à cette arnaque qui peut vider votre compte bancaire, une retraitée a perdu ses économies

Une arnaque de plus en plus répandue continue de faire des ravages en France. Une retraitée en situation de handicap en a été victime à Toulouse et ce n'est malheureusement pas la première.

Fin mai, une retraitée en situation de handicap est seule chez elle, à Toulouse. Dans le milieu de l'après-midi, elle reçoit un SMS en provenance d'Ameli, l'assurance maladie. On lui demande de cliquer sur un lien. Sans se méfier, la personne âgée s'exécute. Elle atterri alors sur un formulaire qu'elle rempli machinalement, fournissant plusieurs renseignements personnels. C'est le début des ennuis.

À peine quelques minutes après avoir validé l'envoi du questionnaire, le mobile de la victime sonne. Au bout du fil, un homme qui se présente comme un agent du service des fraudes de sa banque. Il est inquiet, et pour cause : selon lui, le clic sur le lien Ameli reçu par message a entraîné le piratage du compte bancaire de la vieille dame.

Mais pas de panique, il prend le temps de rassurer sa “cliente” en expliquant bien les choses et en procédant à tout un tas de vérifications selon lui nécessaires pour éviter que la situation empire. Il récolte notamment les codes secrets de la retraitée et propose à la fin de la conversation de dépêcher un coursier pour récupérer la carte bancaire et la mettre en sécurité. Vous l'avez compris : tout ça est une arnaque.

Méfiez-vous de cette méthode d’escroquerie, elle peut vous coûter cher

Vers 16h le même jour, une femme vêtue de noir se présente au domicile de la septuagénaire pour s'emparer de la carte. Ce n'est qu'après son départ que la victime comprend ce qu'il s'est passé et appelle la police. Entre temps, un retrait de 1 500 € a déjà eu lieu, mais ça n'ira pas plus loin une fois opposition faite.

Cette arnaque au coursier est apparue en 2023 et semble gagner en popularité. Selon les informations de La Dépêche, plus d'une dizaine de personnes se déjà sont fait avoir. Début 2024, une habitante de Muret en Haute-Garonne a été moins “chanceuse” que la retraitée dont il question ici : en moins d'une heure, elle a perdu 6 000 €.