Banques : gare à vos comptes, les arnaques au faux coursier se multiplient

La Société Générale commence à mettre en garde ses clients comme une fraude d'un nouveau genre : les arnaques au faux coursier. D'après l'établissement bancaire, ces escroqueries se sont multipliées depuis ces derniers mois. On vous explique le mode opératoire.

Après les arnaques à la carte grise signalées par le gouvernement ou encore ces tentatives de phishing qui ciblent les utilisateurs de Microsoft 365, c'est au tour de la Société Générale d'alerter ses clients contre un escroquerie d'un nouveau genre.

En effet, l'un des membres de la rédaction a reçu un mail d'avertissement de la part de l'établissement bancaire. La Société Générale tient à mettre en garde les utilisateurs comme un type de fraude inédit : les arnaques au faux coursier. Voici le mode opératoire.

Gare aux arnaque au faux coursier

Tout d'abord, les clients reçoivent un SMS provenant d'un organisme reconnu comme un service public (AMELI, CPAM, etc.) ou une société de livraison comme Colissimo ou UPS. Dans ce faux texto, l'utilisateur est invité à renseigner ses informations personnelles et bancaires. Une fois le formulaire envoyé, la victime reçoit un second SMS qui usurpe l'identité de la Société Générale.

Les pirates prétextent une tentative de fraude de votre carte bancaire. Grâce aux informations fournies précédemment, les escrocs appellent ensuite leur cible en se faisant passer pour le service Fraude de la banque. Ici, l'arnaqueur va tenter de vous convaincre de lui transmettre de votre code de sécurité reçu par SMS ou bien votre Pass Sécurité, utilisé notamment pour valider certaines opérations à distance (virement, augmenter le plafond de retrait, etc.).

Une escroquerie complexe

Mais attention, la supercherie va encore plus loin. Maintenant en possession de votre adresse physique, les escrocs envoient ensuite chez vous un complice, qui se fera passer pour un coursier envoyé par la Société Générale. D'après la méthode décrite par la banque, ce faux coursier est chargé de récupérer votre carte bancaire soi-disant compromise. Via un tour de passe-passe, il essaiera de vous croire qu'il a détruit la carte avant de vous demander le code secret en prétextant un protocole de sécurité.

Si cette arnaque peut prêter à sourire, compte tenu des multiples étapes, on se doute que la Société Générale doit déjà décréter des victimes pour prendre la parole sur le sujet. L'établissement bancaire rappelle qu'il ne vous demandera jamais :

le code secret et les données de votre carte bancaire (numéro de la carte, date de validité et cryptogramme)

numéro de compte

code de sécurité reçu par SMS

code client ou code secret pour accéder à votre banque à distance

Par ailleurs, la Société Générale ou ses partenaires n'envoient jamais de coursiers pour récupérer votre carte bancaire, qu'elle soit compromise ou non.