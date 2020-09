Galaxy Z Fold 2 : comment suivre la conférence Samsung du 1er septembre 2020 à 16h

Le Galaxy Z Fold 2 n’aura bientôt plus aucun secret pour nous. Ce 1er septembre 2020, Samsung va lever le voile sur la fiche technique, le prix et la date de sortie du flagship dans le cadre d’une conférence Unpacked très attendue. Toute la rédaction de Phonandroid se mobilise pour vous livrer toutes les informations concernant le troisième smartphone pliable de Samsung.

Début août, Samsung annonçait les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra lors d’une conférence Unpacked en ligne. Dans la foulée, le constructeur offrait un premier aperçu du Galaxy Z Fold 2, son nouveau smartphone pliable ultra haut de gamme. Samsung se contentait d’esquisser le design de l’appareil et de teaser les améliorations apportées à son form factor. Le fabricant promettait alors de nous en dire plus lors d’une future conférence.

Quand et comment suivre la conférence Samsung Unpacked ?

Quand a lieu la conférence Samsung Unpacked : mardi 1er septembre 2020

: mardi 1er septembre 2020 À quelle heure le live va-t-il commencer : à 16h00 (heure française)

: à 16h00 (heure française) Comment suivre le live Samsung Unpacked : ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste en dessous

: ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste en dessous Combien de temps va durer le live : plus ou moins heure

Que faut-il attendre de la présentation de Samsung ?

Cette conférence est entièrement dédiée au Galaxy Z Fold 2. Sauf surprise, Samsung ne devrait pas dévoiler d’autres produits lors de l’événement. La marque se concentrera donc sur les fonctionnalités apportées au smartphone pliable et sur la fiche technique. Le constructeur s’attardera notamment sur l’écran pliable 120 Hz. C’est la première fois que le fabricant intègre une dalle pliable avec un taux de rafraîchissement qui dépasse les 60 Hz.

Enfin, Samsung dévoilera aussi le prix de vente du smartphone pliable. Dans la foulée, nous découvrirons aussi la date de sortie en France ainsi que la date d’ouverture des précommandes. Aux dernières nouvelles, le Z Fold 2 arrivera sur le marché vers la fin du mois de septembre en quantités limitées.

Rendez-vous est donc pris à 16h00 pétantes ici même pour suivre avec nous la conférence de Samsung consacrée au Galaxy Z Fold 2. En attendant, n’hésitez pas à laisser un petit commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous attendez cette conférence.