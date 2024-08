Galaxy S25 : Samsung promet des améliorations conséquentes pour l’écran et l’appareil photo

Alors que le Galaxy S24 misait tout sur l'IA, Samsung annonce déjà des améliorations hardware importantes pour le Galaxy S25. L'écran et l'appareil photo seront les premiers à en profiter.

Après le lancement de sa nouvelle génération de smartphones pliants, Samsung regarde désormais vers le début d'année prochaine et la sortie à venir de sa série Galaxy S25. Alors que la concurrence Android se montre de plus en plus féroce sur le segment haut de gamme, le constructeur sud-coréen doit prouver qu'il produit encore les meilleurs mobiles du marché.

Lors d'une séance de questions-réponses, organisée dans le cadre de la publication des résultats financiers de Samsung pour le dernier trimestre, Daniel Araujo, cadre de l'entreprise en charge de la branche mobile, a promis des améliorations importantes concernant plusieurs caractéristiques majeures des smartphones phares de la marque.

Des améliorations hardware attendues pour les Galaxy S25

“Nous continuerons à améliorer les expériences clés ainsi qu'à mettre à niveau le matériel afin de pouvoir offrir des performances de pointe”, a fait savoir le dirigeant au cours de la conférence téléphonique. “Pour les spécifications de l'appareil photo et de l'écran en particulier, où nous sommes leaders, le S25 au lancement bénéficiera de mises à niveau haut de gamme”, promet-il. Il évoque aussi des améliorations à venir en termes de mémoire vive, notamment pour alimenter de manière plus efficace les fonctionnalités d'intelligence artificielle.

Sans surprise, il ne rentre pas dans les détails de ces évolutions. Pour l'écran, de précédents rapports laissaient suggérer que le Galaxy S25 bénéficierait d'une plus grande surface d'affichage. Une diagonale d'écran de 6,36 pouces, contre 6,1 pouces actuellement, a été mentionnée. Il s'agirait d'offrir une dalle aussi grande que le smartphone premium compact de Xiaomi et de se préparer à contrecarrer les projets d'Apple, qui introduirait un iPhone 16 Pro avec écran de 6,3 pouces dès cet automne.

Sur la partie photo, Samsung devrait aussi revoir sa copie en profondeur. Les changements les plus importants devraient concerner les téléobjectifs et les capacités de zoom du modèle Ultra. Pour les S25 et S25 Plus, les nouveautés devraient être plus timides.

Daniel Araujo a communiqué 54 millions de smartphones et 7 millions de tablettes vendus par Samsung lors du deuxième trimestre 2024. Les revenus en général de la division mobile ont diminué par rapport au premier trimestre, mais le cadre souligne que les Galaxy S24 réalisent de meilleures ventes que les Galaxy S23.

