Galaxy Note20 : les avantages de la précommande

Les nouveaux flagships de Samsung sont enfin disponibles ! Très attendues chaque année, les dernières itérations de la gamme Note du constructeur sud-coréen, les Note20 et Note20 Ultra, ont été dévoilés. Il est même déjà possible de les précommander, avec à la clé des avantages extrêmement intéressants.

Recevoir le Note 20 dès sa sortie

Tout d’abord, précisons que tous les bonus de précommande cités ci-dessous concernent des achats réalisés directement depuis le site officiel de Samsung France.

Le premier avantage de la précommande d’un Note20 ou Note20 Ultra, c’est l’assurance de recevoir son produit très rapidement après la sortie des smartphones (le 21 août), voire le jour même. De quoi profiter du fantastique écran et du très performant appareil photo du Note20 ou Note20 Ultra avant tout le monde.

Un bonus pour les gamers et les amateurs de musique

Ensuite, et c’est là tout l’intérêt de la précommande, Samsung propose aux acheteurs de la précommande de choisir en cadeau un pack Gaming ou un pack Musique pour accompagner son mobile.

Le pack Gaming est identique que l’on acquiert le Note20 ou le Note20 Ultra. Il contient une manette de jeu PowerA MOGA XP5-X Plus pouvant être connectée en Bluetooth au smartphone, une station de charge sans fil par induction Samsung EP-N5105 ainsi que trois mois d’abonnement au Xbox Game Pass.

Le pack Musique est différent en fonction du smartphone que vous achetez. Pour le Note20, ce sont les Galaxy Buds+ qui sont offerts. De très bons écouteurs True Wireless intra-auriculaire lancés en même temps que la série des S20. Ils disposent d’une très bonne autonomie, prennent en charge les appels et offrent une qualité audio AKG riche en aigus et en basses. Pour les futurs possesseurs d’un Note20 Ultra, le cadeau est encore plus beau puisqu’ils ont l’occasion de repartir avec les Galaxy Buds Live, la toute nouvelle génération d’écouteurs sans fil de Samsung, qui viennent d’être présentés en même temps que les Note 20. Toujours conçus par AKG, les Buds Live adoptent un nouveau design super ergonomique et confortable, avec une autonomie jusqu’à 21 heures et recharge rapide (5 minutes de charge pour une heure d’écoute), ainsi qu’une fonctionnalité de réduction active du bruit.

Les produits du pack Gaming ou du pack Musique sont livrés avec le smartphone que vous avez commandé à partir du 21 août 2020. Si vous avez opté pour le pack Gaming, le code pour bénéficier de ses trois mois d’abonnement au Game Pass seront envoyés à partir du 15 septembre 2020. C’est la date à laquelle le service de cloud gaming de Microsoft xCloud sera officiellement intégré au Game Pass hors bêta. Vous pourrez ainsi profiter de tout le catalogue de la plateforme (Minecraft, Halo, Forza, Yakuza, The Witcher III, Red Dead Redemption 2, eFootball PES 2020, NBA 2K20, Tekken 7 et bien d’autres) à volonté sur votre Note20 ou Note20 Ultra.

Dates de la précommande et prix des Galaxy Note20 et Note20 Ultra

L’offre de précommande est disponible du 5 au 20 août 2020, les Note20 et Note20 Ultra étant commercialisés à partir du 21 août. Retrouvez ci-dessous les tarifs de toutes les variantes.

Galaxy Note20 4G : 959 euros ou 39,96 euros par mois pendant 24 mois en location.

Galaxy Note20 5G : 1059 euros ou 44,13 euros par mois pendant 24 mois en location.

Galaxy Note20 Ultra 256 Go : 1309 euros ou 54,54 euros par mois pendant 24 mois en location.

Galaxy Note20 Ultra 512 Go : 1409 euros ou 58,71 euros par mois pendant 24 mois en location.

Il est possible de faire baisser le montant de la facture via le programme de reprise d’un ancien appareil, qui peut permettre de réaliser jusqu’à 410 euros d’économie selon votre modèle. Une simulation est disponible sur le site de Samsung pour savoir à quelle valeur est estimée votre mobile dans le cadre de cette option de reprise.

A noter que le Note20 est disponible à la fois en version 4G et 5G, alors que tous les modèles de Note20 Ultra sont forcément 5G. Le Note20 est proposé dans les coloris Mystic Green, Mystic Bronze et Mystic Grey alors que le Note20 Ultra est disponible en Mystic Bronze, Mystic Black et Mystic White.