Galaxy Note 20 Ultra : Samsung se fait un énorme profit sur chaque unité vendue

Le cabinet d’analyse Counterpoint a dévoilé le coût des composants du Galaxy Note 20 Ultra. L’ensemble reviendrait à 549 $, soit moins de la moitié du prix du smartphone (42%). Ce chiffre n’inclut pas certaines charges telles que la R&D et le marketing. Mais une fois déduites, la marge devrait rester conséquente. Le rapport contient d’autres détails intéressants.

La version du Galaxy Note 20 Ultra utilisée pour cette estimation est celle adisposant de 128 Go de stockage. Considérant uniquement le coût des composants, la marge par rapport au prix de vente (1299 $) est de 237 %. Rien de choquant selon l’analyste Tom Kang du cabinet Counterpoint. Pour lui, le coût des composants par rapport au prix de vente est « raisonnable » comparativement à ce que font d’autres acteurs de l’industrie.

Galaxy Note 20 Ultra : les composants Qualcomm représentent 40% du coût total

Le composant le plus cher du Galaxy Note 20 Ultra est son modem Snapdragon X55 5G et l’antenne RF qui coûtent 92,20 $. Qualcomm force les constructeurs à acheter ces composants avec la puce Snapdragon 865+ qui elle coûte 57$. Les trois sont donc indissociables. C’est l’une des raisons qui ont poussé Google à abandonner ce SoC sur le Pixel 5 au profit d’une version milieu de gamme.

Counterpoint Research n’a pas donné d’estimation concrète du coût de fabrication de la version Exynos 990 du Galaxy Note 20 Ultra. On sait juste qu’avec cette version, environ 70% des composants du smartphone sont signés Samsung. La marge bénéficiaire devrait être encore plus élevée pour la version européenne du Galaxy Note 20 Ultra. Par ailleurs, l’ensemble des composants Qualcomm dans la version S865+ représentent 40% du coût total.

Pour rappel, ce modèle est compatible avec les bandes de fréquences millimétriques de la 5G. « La version mmWave du Note 20 Ultra 5G s’appuie sur la référence de Qualcomm, son SoC 5G le plus avancé. Ce dernier intègre le Snapdragon 865+ et le système Modem-RF Snapdragon X55 5G », explique Counterpoint. La variante mmWave coûte environ 10% de plus que celle supportant uniquement les bandes Sub-6 GHz.

Le Galaxy Note 20 Ultra intègre également un bloc photo parmi les plus avancés du marché. L’ensemble des capteurs coûte 60,30 $. La batterie quant à elle revient à 11,60 $. Enfin, l’écran est le second composant le plus onéreux après le modem. Il coûte en effet 91,50 $. Le coût des composants intègre également celui des accessoires externes (S Pen, chargeur et son câble, écouteurs, etc.), mais aussi les charges liées aux tests et à l’assemblage du produit.

