Galaxy Buds 4 Pro : une double promo fait chuter le prix des écouteurs Samsung à 110 € (-56 %)

Les Galaxy Buds 4 Pro est de retour en promo avec une réduction de 140 €. Les écouteurs Samsung reviennent ainsi à 110 € après un remboursement de 50 €, au lieu des 249,99 € normalement.

Galaxy Buds 4 Pro

Les derniers écouteurs haut de gamme de Samsung voient le prix chuter fortement chez Amazon. Lancés à 249,99 €, ils sont affichés dans un premier temps à 160 € pour les membres Prime et à 169,99 € pour les non abonnés. La différence n’est que de 9 €, ce qui reste encore un bon prix même si vous n’êtes pas abonné.

Notez qu’il est également possible de souscrire au programme prime sans rien payer, grâce à l’offre d’essai gratuit de 30 jours, à condition de n’avoir pas profité de cet avantage ces derniers mois. N’oubliez pas de résilier l’abonnement avant la fin de la période d’essai pour ne pas être débité automatiquement.

L’offre est valable sur le coloris noir des Galaxy Buds 4 Pro, avec un chargeur secteur inclus. Vous payez donc soit 160,55 € maintenant (Prime) ou 169,99 € (non Prime). Et ensuite, Samsung vous rembourse encore 50 €. Les écouteurs vous reviendront donc au final à 110,55 € ou à 119,99 € après remboursement. Pour les membre Prime, cela correspond à une économie de 139,44 €, soit près de 56 % de réduction par rapport au prix conseillé de 249,99 €.

Pour vous faire rembourser les 50 €, remplissez votre demande sur la page de l’offre Samsung au plus tard le 29 novembre 2026 inclus. Les achats sont éligibles jusqu’au 15 novembre. Conservez la facture, la confirmation de commande et l’étiquette de l’emballage : Samsung demande notamment une photo de cette dernière, préalablement découpée, avec le code-barres et le numéro de série, ainsi qu’un RIB à votre nom.

Galaxy Buds 4 Pro : un son haute résolution et une réduction de bruit adaptative

Les Galaxy Buds 4 Pro sont des écouteurs intra-auriculaires livrés avec trois tailles d’embouts en silicone. Chaque écouteur dispose de deux haut-parleurs et de deux amplificateurs. Ils prennent en charge le son haute résolution jusqu’à 24 bits / 96 kHz via le codec Samsung Seamless Codec, mais il faut les associer à un appareil Galaxy compatible.

La réduction de bruit active s’adapte à l’ajustement des écouteurs dans vos oreilles. Vous disposez également d’un mode ambiant pour entendre ce qui se passe autour de vous. La fonction de détection de voix permet de l’activer automatiquement lorsque vous commencez à parler. C’est pratique pour échanger quelques mots sans retirer les écouteurs.

Les commandes sur les tiges permettent de gérer la lecture et les appels par pincement, ou de régler le volume en faisant glisser le doigt. Enfin, Samsung annonce jusqu’à 6 heures d’écoute avec la réduction de bruit activée, et 26 heures au total avec le boîtier. Ce dernier est compatible avec la recharge sans fil.


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