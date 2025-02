Galaxy Book 4 : le prix du PC portable Samsung passe sous les 500 €

Si vous avez un budget de 500 euros pour l'achat d'un PC portable Samsung, alors l'offre qui va suivre va sûrement vous intéresser. En ce moment, le Galaxy Book 4 proposé par le site Rakuten est à 499 euros depuis le vendeur officiel Boulanger.

Pour ce deal associé au monde de l'informatique, nous vous invitons à vous rendre sur le site Rakuten où la plateforme commerciale vous donne la possibilité d'avoir le Galaxy Book 4 à un très bon prix. Commercialisé à 949 euros lors de sa sortie, le PC portable Samsung est actuellement à 499 euros via le boutique officielle française Boulanger. Pour information, l'achat donne droit à un cashback de 24,95 euros si vous êtes membre du Club Rakuten. Ce bonus tarifaire vous permettra de l'utiliser au cours d'une prochaine commande passée sur le site e-commerce.

Annoncé par Samsung à la fin de l'année 2023, le Galaxy Book 4 dispose d'un écran LCD anti-reflets de 15,6 pouces avec une définition en Full HD de 1920 x 1080 pixels. Le PC portable de la firme coréenne embarque également un processeur Intel Core i5-1335U, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 256 Go en SSD, une batterie de 54 Wh lui permettant d'être autonome pendant 15 heures, une carte graphique Intel Iris Xe Graphics et le système d'exploitation Windows 11.

La partie connectivité comprend le Wifi 6, la technologie sans fil Bluetooth 5.2, deux connecteurs USB-C, un port HDMI ou bien encore un slot pouvant accueillir une carte Micro SD. Enfin, le laptop affiche des dimensions de 35.7 x 1.54 x 22.9 cm et un poids estimé à 1,6 kilo.