Galaxy A56 : le smartphone Samsung est à prix cassé, avec les Galaxy Buds FE offerts

Disponible depuis quelques jours seulement, le Samsung Galaxy A56 profite de plusieurs offres cumulables qui font chuter le prix du smartphone. Mais ce n’est pas tout ! Votre espace de stockage est doublé pour le même prix et les écouteurs sans fil Galaxy Buds FE vous sont offerts. Profitez-en !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Le Galaxy A56 a rejoint la grande famille des smartphones Samsung ce printemps. Ce modèle de milieu de gamme est doté d’un design premium et d’une fiche technique confortable.

Pour fêter son lancement, le géant coréen a mis en place des offres irrésistibles. Jusqu’au 29 avril 2025, vous profitez d’un espace de stockage doublé pour le même prix. Ainsi, alors que le Galaxy A56 5G de 128 Go est affiché à 502,05 €, vous avez la version de 256 Go au même prix. Vous économisez ainsi déjà 50 €.

Avec le code AWESOME à renseigner dans votre panier, vous bénéficiez de 50 € de réduction supplémentaire. Le smartphone passe donc à 452,05€ au lieu de 552,05€. Samsung propose aussi 50 € de remise garantie pour la reprise d’un smartphone Galaxy, ce qui vous permet d’avoir le Galaxy A56 à 402,05€ seulement, voire moins selon la valeur de votre ancien smartphone si vous profitez de l'option de reprise.

Et cerise sur le gâteau, vous obtenez gratuitement les Galaxy Buds FE qui s’ajoutent automatiquement dans votre panier. Ces écouteurs à réduction active de bruit d’une valeur de 100 € sont en effet offerts.

En cumulant toutes ces offres, vous avez donc une baisse de prix de 150 euros minimum ainsi qu’un cadeau d’une valeur de 100 euros. Ce n’est pas tous les jours que vous pourrez bénéficier d’autant de promotions en même temps alors profitez-en !

Samsung Galaxy A56 : le parfait équilibre entre design réussi et prix agréable

Cette année, Samsung a franchi un nouveau cap avec la sortie de son nouveau smartphone de milieu de gamme, le Galaxy A56. Il est ainsi équipé de la puce Exynos 1530 qui succède au SoC de l’année dernière, l’Exynos 1480. Ce processeur s’avère à la fois plus puissant mais aussi et surtout mieux optimisé pour traiter les tâches d’intelligence artificielle.

Parmi les nouvelles fonctionnalités IA, on retrouve la Now Bar ainsi que l’IA Select, qui permet d’effectuer des captures d’écran précises en sélectionnant une zone spécifique. Le Galaxy A56 intègre également Circle to Search, qui facilite la recherche d’un élément en l’encerclant sur une image, ainsi que Photo Assist et la gomme magique pour retoucher facilement vos clichés.

En plus de ces outils intégrés dopés à l’intelligence artificielle, le Galaxy A56 est compatible avec Google Gemini, qui remplace Google Assistant comme assistant vocal par défaut et qui rajoute donc une couche supplémentaire d’IA.

En ce qui concerne l’écran, ce modèle dispose d’une dalle AMOLED de 6,7 pouces qui affiche une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une expérience fluide. L’autre amélioration notable cette année se passe au niveau de la batterie. Avec une capacité de 5000 mAh, elle bénéficie désormais d’une charge rapide de 45W, contre 25W sur le Galaxy A55 de l’année dernière.

Enfin, la partie photographie n’a pas été oubliée par Samsung qui équipe son smartphone de trois capteurs à l’arrière : un module principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un capteur macro de 5 MP pour les prises rapprochées. À l’avant, un capteur de 12 MP assure des selfies détaillés.