Cette friteuse Airfryer Philips perd plus de la moitié de son prix, ça risque de ne pas durer !

Si vous êtes à la recherche d'une friteuse pas chère de type Airfryer et de la marque Philips, alors l'offre qui va suivre va sûrement vous intéresser. Actuellement, la Philips Airfryer 3000 L HD9200/60 bénéficie d'une grosse réduction de près de 55 % sur le site Rakuten, via le vendeur officiel Darty.

En cette période hivernale, le site e-commerce Rakuten vous propose de profiter d'une remise immédiate de 54 % sur l'achat d'une friteuse Airfryer de la marque Philips. Depuis la boutique officielle Darty, la Philips Airfryer 3000 L HD9200/60 disponible dans un coloris gris passe de 109,99 euros à 49,99 euros. Cela correspond à une belle économie de 60 euros. Pour information, le produit bénéficie de la livraison gratuite à domicile.

Équipée d'une capacité de 4,1 litres et d'une puissance de 1400 Watts, la friteuse Airfryer Philips liée à l'offre Rakuten a été conçue pour régaler quatre personnes. L'appareil inclut diverses fonctions comme frire, faire dorer, griller, rôtir, déshydrater, toaster, décongeler ou bien encore réchauffer. On trouve également la technologie Rapid Air permettant la circulation de l'air chaud dans le but d'obtenir des aliments croustillants à l'extérieur et tendres à l'intérieur.

La friteuse signée Philips contient un minuteur qui donne la possibilité de prérégler les temps de cuisson jusqu'à 60 minutes. Elle comporte aussi une fonction d'arrêt automatique et un thermostat entièrement réglable jusqu'à 200 degrés. Enfin, il faut savoir que toutes les pièces amovibles passent au lave-vaisselle. Le panier QuickClean de l'Airfryer est doté d'un revêtement anti-adhésif facilitant le nettoyage.