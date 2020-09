Firefox : les internautes ont massivement abandonné le navigateur en 10 ans

Statcounter, l’éditeur de solution d’analyse de trafic, a publié des chiffres d’utilisation des navigateurs web les plus répandus. Selon eux, Firefox a perdu entre 2009 et 2020 plus de 85 % de part de marché et ne représente plus que 4,3 % des Internautes. La faute en revient non seulement à Chrome, qui représente aujourd’hui les deux tiers des sessions Internet, mais aussi Safari, très utilisé sur iPhone.

Quand il s’agit de créer des sites web ou des applications HTML5, une question est importante : quels sont les navigateurs les plus utilisés par les utilisateurs ? Une question qui n’est pas si évidente que cela, même si vous partez du principe que le navigateur par défaut est le plus courant. Sur PC, Internet Explorer reste important, malgré la présence de Chrome. Sur Mac, iPhone et iPad, Safari est incontournable. Et sur Android, Chrome est logiquement omniprésent.

Une situation qui ne favorise pas forcément l’émergence d’une vraie alternative. Nous en connaissons pourtant tous quelques-uns, comme Opera, UCBrowser et bien sûr Safari. Mais en 10 ans, ces alternatives (où se trouvait d’ailleurs Chrome que Google a su imposer sur Windows) ont perdu de leur superbe. Notamment Firefox qui, en 2009, était le second navigateur le plus utilisé sur le web derrière Internet Explorer.

Firefox n'est plus utilisé que par 4,35 % des Internautes

Statcounter, qui développe une solution d’analyse de trafic (un peu comme Google Analytics), publie un baromètre de la fréquentation du web par navigateur. Selon ce dernier, Firefox est passé de 30,17 % de part de marché en 2009 à 4,35 % en 2020. Soit une chute vertigineuse de 85 % de ses parts de marché. Dans ces conditions, il est plus facile de comprendre pourquoi la fondation Mozilla se sépare de plusieurs centaines de salariés.

Aujourd’hui, Firefox est toujours le troisième navigateur le plus utilisé. Devant lui se trouvent Chrome, bien évidemment, et Safari. Le navigateur de Google est passé de 3,23 % en 2009 à 66,04 % en 2020, largement aidé par Android. Une performance d’autant plus importante que le nombre d’Internautes a également fortement augmenté en 10 ans avec les tablettes et les smartphones. Safari a également connu une hausse, passant de 3,41 % à 17,69 %. Mais la croissance n’est pas aussi spectaculaire.

La chute de Safari n’est pas aussi vertigineuse que celle d’Internet Explorer qui représentait en 2009 59,1 % de part de marché et qui n’en compte plus que 1,44 %. Nous ne savons pas si cela comprend également Edge. Cependant, si cela n’est pas le cas, cela voudrait dire que le nouveau navigateur de Microsoft pèse encore moins.

Source : Statcounter