Fini le doigt d’honneur, ce nouveau SUV électrique de Mazda peut crier vos messages à votre place

Le Mazda CX-6e vient d’arriver sur les routes avec une surprise de taille dans ses équipements. Son haut-parleur frontal permet au conducteur de s’adresser directement aux piétons. Et le constructeur a visiblement oublié de surveiller ce qu’on lui fait dire.

Les voitures se pilotent de plus en plus depuis un écran central, au détriment des commandes physiques. Certains constructeurs commencent à faire marche arrière, et le patron de Mercedes-Benz promet le retour de vrais boutons dans ses prochains modèles. D’autres poussent au contraire la logique jusqu’au bout. Tout passe alors par la dalle tactile, y compris des fonctions que personne n’avait imaginées il y a dix ans. L’habitacle devient un terrain d’essai permanent.

Le CX-6e se vend en Australie et en Europe, jamais sur le continent américain. Il sort des usines de la coentreprise Changan Mazda et partage sa plateforme avec le Deepal S07, déjà commercialisé en Chine. Les véhicules conçus là-bas arrivent souvent gorgés d’équipements inattendus, et le Li Auto Li 6 débarque bientôt sur le marché européen avec un écran de 21,4 pouces à l’arrière. Plusieurs journalistes ont donc pris le temps d’explorer les menus de ce SUV électrique. Leur trouvaille a fait le tour des réseaux.

Le Mazda CX-6e diffuse les messages du conducteur aux piétons sans aucun filtre

Mazda appelle cette fonction External Announcement. Un haut-parleur placé à l’avant du CX-6e diffuse des phrases vers les piétons, les cyclistes et les autres automobilistes. Plusieurs messages préenregistrés existent en voix de synthèse, dont une invitation à relever la tête de son téléphone. Selon le test sur Instagram, le conducteur peut aussi taper ses propres textes sur l’écran de 26,45 pouces et les garder en raccourcis. Aucun mot n’est bloqué. Nulle part le système ne cache une liste de gros mots interdits.

Rien n’empêche donc de transformer le CX-6e en haut-parleur ambulant pour régler ses comptes dans les embouteillages. La fonction vient du marché chinois, où le Deepal S07 propose la même chose, et l’intention de départ reste sérieuse. Un klaxon signale seulement l’approche du véhicule. Une phrase, elle, explique pourquoi. Mazda n’a pas commenté la découverte, et une mise à jour logicielle réglera sans doute le problème. D’ici là, mieux vaut espérer que les conducteurs restent polis.