Final Fantasy VII Remake mal optimisé sur PC ? Les critiques fusent déjà

Le portage de Final Fantasy VII sur PC vient tout juste de sortir. Et la déception est grande chez certains joueurs qui déplorent des chutes de FPS et le faible nombre de paramètres graphiques.

La version PS4 était sortie en avril 2020. À l'époque, nous avions souligné dans notre test à quel point ce Final Fantasy VII Remake était une renaissance fantastique. Après sa sortie sur PS5 en juin dernier, le jeu devait débouler sur PC. Et c'est désormais chose faite depuis le 16 décembre, FF7 Remake étant disponible à l'achat sur l'Epic Games Store au prix de 79,99 euros. Avec un tel tarif, l'attente des fans était grande.

Or chez certains joueurs, des chutes de framerate ont été constatées, en particulier dans les zones surpeuplées à l'instar des bidonvilles de Midgar. « Le portage PC est terrible » , a même tweeté John Linneman, rédacteur et vidéaste chez Digital Foundry, déplorant un manque de fluidité très préjudiciable.

Final Fantasy VII Remake : trop peu de paramètres graphiques

D'après PC Gamer, la mot« terrible » est tout de même un peu fort puisque le jeu ne plante pas ou n'est pas truffé de bugs en pagaille. Cela étant dit, il est regrettable qu'un jeu PC haut de gamme aussi cher soit si peu fourni en paramètres graphiques. En l'occurrence, il n'est pas possible de paramétrer une fréquence d'images variable ou d'activer le VSync (qui permet de résoudre les problèmes de synchronisation entre le nombre de FPS et le taux de rafraîchissement de l'écran).

Impossible également de désactiver le flou de mouvement et de modifier l'anticrénelage. Les joueurs ne peuvent pas non plus désactiver la mise à l'échelle de la résolution. Autant de carences qui pourraient expliquer les déboires graphiques du jeu chez certains utilisateurs. Il existe toutefois déjà un mod pour désactiver la résolution dynamique. Il est également recommandé d'utiliser DirectX 11 en lieu et place de DirectX 12 pour éviter le stuttering sur Final Fantasy VII Remake.

De son côté, PCGamingWiki évoque des problèmes de VRAM, ce qui laisse penser que le jeu est pour le moment mal optimisé sur PC. Square Enix devrait apporter prochainement des correctifs pour venir à bout de ces problèmes graphiques. Du moins on l'espère.

Source : PC Gamer