FIFA 23 : des joueurs ont réussi à télécharger le jeu complet un mois avant la sortie !

Pour une raison encore inconnue, certains joueurs Xbox ont réussi à télécharger la version complète de FIFA 23, un mois avant le lancement officiel du titre prévu le 30 septembre 2022. A cause de cette fuite, de nombreux détails sur le titre sont désormais connus, comme les statistiques des joueurs dans Ultimate Team par exemple.

Décidément, EA enchaîne les casseroles avec le prochain FIFA 23. En août 2022, l'éditeur avait accidentellement vendu des jeux à 6 centimes seulement sur la boutique indienne de l'Epic Games Store. S'agissant d'une erreur de sa part, EA a finalement décidé d'honorer les commandes passées à ce prix-là, une aubaine pour les joueurs concernés.

Et comme si cela ne suffisait pas, le jeu vient de faire l'objet d'une fuite catastrophique. Pour cause, certains joueurs ont réussi à télécharger la version complète du titre sur Xbox, un mois avant le lancement officiel du jeu prévu le 30 septembre 2022 sur PS4, PS5, Xbox One et Series X/S, PC et Nintendo Switch.

Rappelons que les joueurs qui ont précommandé l'édition Ultimate du jeu pouvaient prétendre à un accès anticipé au jeu de trois jours. Ce qui leur permettait donc de découvrir le titre dès le 27 septembre. Cependant et comme le rapportent nos confrères du site Eurogamer, une erreur logicielle a permis aux acheteurs de l'édition Ultimate de télécharger la version complète du jeu.

FIFA 23 fuite sur Xbox, un coup dur pour EA

Sans surprise, ces joueurs chanceux ont publié de nombreuses informations sur le titre sur les réseaux sociaux, révélant ainsi l'interface du jeu, les notes des joueurs dans le mode FIFA Ultimate Team, ou encore les nouveaux équipements et effectifs.

Certains ont même pris le risque de diffuser le jeu complet en live-stream sur Twitch. Bien entendu, EA est passé rapidement à l'action en ordonnant à la plateforme de supprimer et fermer les chaînes concernées. Par ailleurs, EA aurait également décidé de bannir toute personne surprise en train de joueur à FIFA 23 avant l'heure.

Malgré les mesures prises par EA, Reddit, Twitter et YouTube sont inondés de vidéos de gameplay du jeu complet. On connaît par exemple les notes des meilleurs joueurs du jeu, une information cruciale généralement gardée secrète par EA jusqu'à la sortie… Les voici :

Mbappé : 91

Benzema : 91

De Bruyne : 91

Messi : 91

Lewandoski : 91

Christiano Ronaldo : 90

Salah : 90

Neuer : 90

Van Dijk : 90

Courtois : 90

Pour rappel, FIFA 23 sera le dernier titre de la licence à adopter cette appellation. Dès 2024, la série deviendra EA Sports Football Club.